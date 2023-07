Hoy 23 de julio, la drag queen “Onyx” sorprendió en las elecciones España 2023 al participar como vocal de mesa con un vestuario y maquillaje de gala.

Pablo Durango, mejor conocido por su personaje drag queen “Onyx”, fungió como vocal en una de las mesas electorales instaladas en el colegio electoral Montserrat de Madrid, desde donde invitó a la ciudadanía a participar en las elecciones.

Pese a que en un inicio su intención era no revelar en qué colegio estaría para que la ciudadanía acudiera con la esperanza de encontrar a la drag queen, finalmente las redes sociales hicieron lo suyo.

He tomado una decisión. Ante la demanda popular y como incentivo al voto queer voy a ir de Onyx este 23J como vocal de mesa. No os voy a decir colegio pa que mováis el pussy pa ir a votar con la esperanza de encontraros con una tremenda travesti. Así que A VOTAR TOL MUNDO! ✊ https://t.co/wOKGR4rpjP pic.twitter.com/50SRIkvOVc — icOnyx (@onyxunleashed) July 21, 2023

De acuerdo con Onyx, la decisión de acudir como drag queen al participar como vocal de mesa en las elecciones España 2023 fue con el objetivo de incentivar al voto queer.

A Onyx se le vio con un maquillaje con vivos en azul, peluca del mismo color y una vestimenta nulticolor con predominantes en rosa y azul.

No obstante, relató que su objetivo de promover el voto queer en las elecciones casi se va por la borda, luego de que no escuchó sonar su alarma para despertar y llegó tarde a la sede.

“He llegado a la mesa. Casi no lo cuento que la alarma me ha traicionado pero he conseguido ser parte de la mesa electoral. Y ahora, todo el mundo a votar!”, expresó Onyx en un tuit.

Una vez transcurrida parte de la jornada electoral en España, Onyx lamentó haber visto a pocas personas queer en las urnas, por lo que hizo una nueva invitación a participar: “Estoy viendo poco queer así que VENIR A VOTAR!!!”.

Nenas ya llevamos casi dos horas de jornada y todo muy bien, gracias por los mensajes de preocupación 💖 No puedo informar mucho que estoy tachando nombres como una condenada. Estoy viendo poco queer así que VENIR A VOTAR!!! 🗳️🗳️🗳️ — icOnyx (@onyxunleashed) July 23, 2023

Se acabo lo que se daba y a mimir que me voy 😴 pic.twitter.com/gUiZ6YQdSz — icOnyx (@onyxunleashed) July 23, 2023

¿Cómo van las elecciones 2023 en España? La derecha ganaría elecciones en España, aunque sin lograr mayoría

El PP se perfilan hacia una victoria apretada en las elecciones generales España 2023, aunque no alcanzarían la mayoría requerida para gobernar en el Congreso, que actualmente conserva la coalición liderada por Pedro Sánchez.

Es importante mencionar que para gobernar, un partido o coalición debe lograr una mayoría de 176 escaños en la legislatura, del total de 350 escaños .

Si ningún partido obtiene la mayoría absoluta, tendrán que negociar hasta formar una coalición gobernante. Por lo que se podrían presentar los siguientes casos:

el PP podría formar una coalición con Vox

el PSOE podría contemplar una coalición con Sumar

Si aún así ninguna de las dos coaliciones logra la mayoría en el Congreso, deberán conseguir el apoyo de partidos regionales más pequeños.

Sin embargo, a pesar de estar segundo en las votaciones, el PSOE podría mantenerse otra legislatura al frente del Gobierno, pues tendría más aliados a los que recurrir entre las formaciones minoritarias, que el PP que tendría sólo a Vox .

Los resultados definitivos de las elecciones generales en España serán publicados antes de la medianoche.