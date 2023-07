Fue revelado el estudio “Después de AMLO” del Centro de Estudios Estrategicos e Internacionales (CSIS), en donde un grupo de expertos pide vigilar las elecciones 2024 y advierte que no habrá crecimiento económico en México.

El pasado 20 de julio, los investigadores Ryan C. Berg, Sara Fattori y Henry Ziemer hicieron público el estudio en donde señalan lo que viene a nivel económico, político y de seguridad, tras el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los expertos apuntan que gane o pierda Morena, partido que representa AMLO, el actual presidente conservará su popularidad y tendrá gran influencia en el sector político del país.

Además, también exponen que, pese a las inversiones de neorshoring que llegarán a México, la economía del país estará estanca da y la tarea de seguridad seguirá en manos de la milicia, pues los cárteles de drogas se expanden e incrementan su poder.

Con respecto a las elecciones 2024, no atribuyen la victoria al partido oficial ni a los opositores, no obstante, señalan el poder que AMLO puede tener en caso de que Morena no quede en el poder y el papel que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) adoptaría.

AMLO y las elecciones 2024 en México

Según lo dicho por el CSIS, en caso de que Morena logre la victoria en las elecciones 2024, algunas políticas de AMLO cambiarán, pero los ejes de su movimiento seguirán firmes.

“Si AMLO logra plantar un sucesor designado en 2024, puede haber cambios en ciertas políticas, aunque los grandes rasgos de su agenda permanecerán intactos, consolidando el papel de Morena como un acto institucional en la política mexicana”. Después de AMLO, CSIS

No obstante, si en todo caso Morena pierde las elecciones 2024 y llega a la presidencia alguien de los ahora opositores, AMLO no podrá desaparecer “silenciosamente”, como lo tiene planeado y anunciado, pues en ocasiones anteriores el actual presidente ha asegurado que al término de su sexenio se retirará a su racho La Chingada.

Contrario a eso, señala el estudio del CSIS, AMLO cuenta con una base sólida, “leal y grande” de seguidores que permitirán al ahora presidente seguir con gran influencia luego del 2024.

Además, apuntan que con las medidas tomadas de manera “burocrática” por él, sus acciones y políticas no serán sencillas de revertir, pues en todo esto, el papel de la Sedena, a quien otorgó poder en áreas de infraestructura y desarrollo económico, es fundamental.

México después de AMLO en materia de seguridad

Igualmente, el estudio del CSIS apunta a que en cuestión de seguridad los cárteles de drogas seguirán con gran poder, en específico el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), mientras que el de Sinaloa buscará contrarrestarlo con un aumento en su poder.

De esa forma, el panorma se encuentra dividido, pues apunta a que no existirá un solo actor dominante, por lo que la ola de violencia en el país no disminuirá.

En ese sentido, el apoyo de Sedena y la Guardia Nacional no se cancelará, pues se buscará reducir la expansión de las redes delictivad organizadas y controlar “grupos criminales cada vez más sofisticados y mejor equipados”, aún y si llega un opositor a la presidencia.

“El sucesor de AMLO, sin importar quién sea, probablemente se apoyará en unidades militares y de gendarmería para controlar grupos criminales cada vez más sofisticados y mejor equipados”. Después de AMLO, CSIS

Está lucha contra los cárteles de droga será la misma que no dejará a México crecer económicamente, pues apuntan que “el país está debilitado” por tratar de contrarrestar las acciones y violencia de estos grupos, por lo que en 2024 México “luce económicamente estancado”.