Spider-Man: Across the Spider-Verse fue cancelada en países árabes porque aparece la bandera trans.

Pese a su éxito en taquilla, la película Spider-Man: Across the Spider-Verse ha sido retirada de las carteleras en más de una decena de países de mayoría musulmana.

¿Los motivos? Aparentemente, la inclusión de un cartel con la bandera del orgullo trans.

La decisión significará un duro golpe para las ganancias de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Spider-Man: Across the Spider-Verse sería víctima de la rigurosa censura en los países árabes

Hasta el momento no ha habido alguna versión oficial que confirme o rechace los reportes.

Empire Entertainment, distribuidora en Medio Oriente de Spider-Man: Across the Spider-Verse no ha respondido a múltiples solicitudes de comentarios.

Tampoco han habido prohibiciones explícitas a Spider-Man: Across the Spider-Verse, pero hay indicios de que no llegará a las pantallas, según la agencia de noticias AP.

Sin embargo, una fuente cercana a la película que no estaba autorizada a hablar públicamente dijo a la AP que Spider-Man: Across the Spider-Verse tampoco se exhibirá en los Emiratos Árabes Unidos.

La fuente adjudicó esta decisión a la rigurosa censura que impone el país a películas para niños y espectadores más jóvenes.

En Twitter, Saudi Cinema compartió un comunicado con un póster de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

El documento informaba que la organización no aprobará ninguna película...

que contradiga las regulaciones de contenido de medios de la nación

cuyas “productoras no se comprometan a implementar las enmiendas requeridas”

Spider-Man: Across the Spider-Verse: ¿Qué escena habría causado su censura en los países árabes?

Spider-Man: Across the Spider-Verse incluye una escena en la que se ve una bandera transgénero impresa con las palabras “Protege a los niños trans”.

La bandera aparece colgada en la habitación de Gwen Stacy, una chica spider, cuya voz en inglés es interpretada por la actriz Hailee Steinfeld.

Se presume que esta breve referencia transgénero podría haber ofendido a los países árabes donde las mayorías musulmanas se guían por la ley islámica o la sharia.

Con base en ella, los musulmanes consideran la homosexualidad y la identidad transgénero como pecaminosas y contrarias a sus creencias religiosas y normas sociales.

Spider-Man: Across the Spider-Verse estaba programada para estrenarse en Medio Oriente el 22 de junio, antes de la festividad musulmana de Eid al-Adha.

Su promoción se incluyó en carteleras de cine la semana pasada en países como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Líbano y Egipto.

Pese a ello, toda la publicidad de Spider-Man: Across the Spider-Verse fue retirada abrupta y silenciosamente, sin explicación oficial.

