Nicky Doll, La Drag Queen, se convirtió en la segunda en llevar la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de París 2024, en su recorrido hasta la fecha inaugural.

Las redes sociales enloquecieron luego de que se enteraron que el comité olímpico incluyó a una Drag Queen para llevar la antorcha olímpica.

Pero ¿quién es Nicky Doll? Te contamos lo siguientes datos sobre la Drag Queen que corrió con la antorcha olímpica en París:

¿Quién es la desconocida invitada de Madonna que no superó a Wendy Guevara?

Nicky Doll, La Drag Queen, está haciendo historia, fue se convirtió en la segunda en llevar la antorcha olímpica rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Karl Sanchez es el nombre del nacido en Marsella, Francia, que usa como nombre artístico Nicky Doll, para sus momentos como Drag Queen.

Nicky Doll se identifica con los pronombres she/her/he/him en sus redes sociales y también se ha mostrado a ser llamada Karl.

M’Balia está lista para embarazarse de su esposo trans con una fecundación in vitro

Aunque Nicky Doll nació en Francia, desde 2015 radica en Nueva York, Estados Unidos, situación que no la deja atrás en eventos importantes de su país como Drag Race o el llevar la antorcha olímpica para París 2024.

La Drag Queen también vivió por siete años en Marruecos, donde ha contado vivió discriminación por mostrar su lado femenino.

“Esos tiempos cuando era adolescente fueron muy dolorosos, pero pasé la prueba y me convertí en la mejor versión de mí. Soy capaz de manejar las críticas, los juicios y los dedos que me señalaban por ser muy femenino o demasiado “chico bonito”, no ser lo suficiente “macho”.

Nicky Doll, drag queen.