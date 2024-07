¿Paola Suárez confesó que violó a un joven con discapacidad? Difunden video donde habría revelado que no hizo caso a un hombre que le pedía que parara.

El nombre de Paola Suárez -de 32 años de edad- se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que podría ser demandada por varios delitos sexuales.

En medio de la polémica, se han revivido varios videos de Las Perdidas donde Paola Suárez habla sobre las experiencias sexuales que ha tenido a lo largo de su vida.

Sin embargo, hay uno que más ha llamado la atención, y es que Paola Suárez habría confesado que tuvo sexo con un hombre, pese a que él le pedía que se detuviera.

¿Este video podría causarle problemas legales a Paola Suárez? La Perdida podría enfrentar demanda por confesar la violación a un joven con discapacidad.

Paola Suárez se encuentra en el ojo del huracán luego de que se revivió un video donde habría confesado que violó a un joven con discapacidad.

A través de la cuenta de X, RCultura Pop, se compartió el video en donde Paola Suárez confiesa un terrible delito que cometió.

“Paola Suárez aceptó que violó a un joven. ‘Parecía un chavo de esos violadores. Yo siento como que lo violé’”, se lee en la publicación.

El video habría sido tomado de una transmisión que habría realizado Paola Suárez junto a Las Perdidas:

En ese momento, Paola Suárez describe el encuentro sexual que tuvo con un joven con discapacidad.

Paola Suárez relata que en algún momento el joven le pidió detenerse; sin embargo, ella no le hizo caso y siguió con la relación sexual.

“Me puse condón y se lubricó y todo. Se puso boca abajo y de repente yo estaba en putiza, yo quería terminar y él me decía no espérate ya me está doliendo y me quería aventar”

Paolita Suárez