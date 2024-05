Kunno ya se compró su propia casa; así dio a conocer el gran logro a sus tan solo 24 años de edad.

El influencer Guillermo Kunno, mejor conocido en redes como Kunno o ‘Papi Kunno’ está que no puede de la emoción.

Pues con 24 años de edad, Kunno ya se siente realizado al comprar su propia casa, con lo que suma un logro más en su vida.

A través de su redes sociales, el influencer y creador de contenido, Kunno compartió uno de sus momentos más felices con sus seguidores.

Al compartir la compra de su primera casa, misma que se ubica en la ciudad natal que vio nacer a Kunno, en Monterrey, Nuevo León.

“No me cae el 20, no me la creó, como que siento que solo fui a firmar un papel… no se como explicarlo, tengo mi propia casa”.

Kunno