Hombre transgénero tiene un hijo; lo cría con ayuda de su esposo y la comunidad trans, tal y como él mismo ha revelado recientemente.

Un hombre transgénero llamado Ash Patrick Schade, quien actualmente tiene 28 años de edad, quedó embarazado luego de tener una cita ocasional con un hombre que conoció en Grindr, una aplicación para conocer personas destinada a hombres homosexuales y bisexuales.

Recientemente se dio a conocer la historia de como Ash Patrick Schade se convirtió en un padre transgénero. Cuida de su hijo con ayuda de su esposo y la comunidad trans.

Ash Patrick Schade tenía dos años de haber iniciado su tratamiento de transición cuando quedó embarazado en febrero de 2020.

De acuerdo con Ash Patrick, esto fue completamente inesperado, pues en ese momento estaba consumiendo bloqueadores de hormonas; por lo que no pensó que fuera posible. Sin embargo, sucedió.

Conforme fue transcurriendo el embarazo, Ash Patrick Schade se fue quedando cautivado del proceso.

Incluso, destacó que “fue un gran impacto, pero se enamoró de su barriga” además de que “dar a luz fue una de las cosas más masculinas que ha hecho”.

Luego del primer mes de su embarazo, este hombre transgénero conoció a Jordan, quien se convirtió en su esposo, y ocho meses después nació su hijo Ronan; es decir, en octubre de 2020.

Así que actualmente, la pareja está criando al bebé, con ayuda de la comunidad trans y la iglesia del Templo Satánico, de la que Ash Patrick es miembro.

Pero la sorpresa no termina ahí, pues la pareja ha decidido que quiere tener más hijos; así que uno de ellos está retrasando un procedimiento completo de reasignación de género para poder lograrlo.

Ash Patrick Schade, el hombre transgénero que decidió tener un hijo junto su esposo, también relató que tuvo una infancia difícil.

Esto debido a que nunca se identificó como mujer. A pesar de sus esfuerzos por expresarlo, sus papás creían que no era más que una etapa de confusión derivada de la adolescencia.

“Escondí mis senos y me identifiqué como un niño en la escuela. Vestía ropa oscura gótica como una forma de ocultar mi apariencia. Hasta que un día, mi madre, que no quiere ser nombrada, me envió a la escuela en un traje rosa de dos piezas para el día de las fotos, y mi maestra declaró en voz alta que en realidad era una niña”

Ash Patrick Schade