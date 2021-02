Un hombre trans y su pareja trajeron al mundo a Facundo

Franco Di Prieto, un hombre trans de 28 años residente de Buenos Aires, Argentina, dio a luz a su primer hijo luego de que el caso se viralizara a través de redes sociales, cuando el ahora padre resaltó que el estar embarazado no lo hacía menos hombre.

Facundo nació prematuro y por cesárea, a los siete meses. Su madre es Hannah Palacios, una mujer transexual de 44 años, quien contó que su hijo requiere de más tiempo en la incubadora para que terminen de desarrollarse sus pulmones y pueda respirar por sí solo.

Trans da a luz y sufre discriminación en el hospital

"Estamos muy pero muy felices, nos cambió la vida , es una emoción que no tiene palabras. Nos parte el corazón verlo en la incubadora con el respirador y las sondas, pero tienen que madurar sus pulmoncitos", cuenta el hombre trans, quien pese a la alegría que experimenta por su hijo, también padece discriminación en el hospital.

"Sigue habiendo mucha discriminación hacia nosotros, más con Franco, que lo trataban de ella todo el tiempo" Hannah Palacios, la madre de Facundo.

Es por ello que la familia aprovechó el momento para exigir respeto hacia la población LGBTI y ser un ejemplo de lucha, además de agradecer a todas las personas que los han apoyado sin conocerlos y sin importarles su identidad de género u orientación sexual: "Nuestro hijo fue gestado de forma natural , como lo hace cualquier otra pareja", contó Franco.

Prejuicios por identidad de género

Franco Di Prieto y Hannah Palacios no recurrieron a la fertilización asistida, por lo que el hombre trans tuvo que interrumpir el tratamiento hormonal que sigue desde hace 5 años y así esperar unos cuantos meses hasta volver a producir óvulos y menstruar. Es un proceso que querían vivir, pero también ha estado lleno de prejuicios.

"Cuando decía 'voy a ser mamá', alguien me respondía 'no, vas a ser papá', incluso dentro del mismo ambiente. Y cuando mi esposa decía 'mi marido está embarazado' decían ¿pero no te hiciste trans porque te gustan los hombres?'", cuentan Franco Di Prieto y Hannah Palacios.