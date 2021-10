Recientemente se dio a conocer en Mérida Yucatán el caso de un hombre trans y su esposa, quienes lograron registrar a su hija con los apellidos de ambos.

El caso se ha vuelto todo un éxito para la comunidad LGBT, pues son la primera pareja en realizar logros significativos para esta comunidad.

Se trata de Farid Hernández y Julia Ferrer, quienes han estado juntos desde hace 4 años y tienen una hija de 3 años, a quien llamaron Yuya.

Cabe señalar que Farid y Julia fueron la primera pareja LGBT en Yucatán en contraer matrimonio de forma legal; pues cuando se casaron, Farid ya había pasado su identidad de mujer a hombre.

Fue hace algunos años que Farid modificó su identidad de género ante el Registro Civil de Yucatán; así que para marzo de 2020 él y Julia pudieron casarse sin necesidad de un amparo.

Sin embargo, cuando registraron a su hija, las autoridades solo les permitieron que llevara los apellidos de Farid.

Así que por el momento la registraron así; pero no se dieron por vencidos, pues iniciaron una gran trayectoria legal para poder conseguir que Yuya fuera reconocida con los apellidos de ambos.

Fue de este modo que hace tres semanas recibieron la notificación de que podían hacer las modificaciones correspondientes en el registro de su hija.

“Conseguí legalmente mi cambio de identidad. Tras seguir con los amparos y con ayuda de la licenciada Amelia Ojeda Sosa, logramos registrar a nuestra hija con nuestros apellidos. Me siento feliz porque es un logro”

Sin duda alguna, esto representa un gran logro, no solo para la pareja; sino para toda la comunidad LGBT, que desde hace varios años ha luchado por obtener los mismos derechos que los demás.

Por su parte, Julia Ferrer explicó luego de registrara a la pequeña Yuya con los apellidos de su esposo, tuvieron que meter un amparo por cambio de identidad, para que así el Registro Civil les permitiera respetar los apellidos de ambos.

“Como no estábamos casados legalmente no se podía registrar a la niña y Farid no había cambiado su identidad. Así que tuvimos que registrarla con los apellidos de él y luego meter un amparo por cambio de identidad. Ya con eso pedimos al Registro Civil que respete nuestros apellidos”

Julia Ferrer