Deportes

Ya se sabe por qué Álvaro Fidalgo no jugó de titular ante Puebla: ¿Es inminente su salida del América?

Álvaro Fidalgo no jugó de titular en el América vs Puebla, las teorías conspirativas no se hicieron esperar puesto a que tiene una oferta de un equipo europeo, pero ya se conoce la razón