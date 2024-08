No importa tiene que usar muletas, Igor Lichnovsky tiene que estar en los eventos sociales siempre. Ahora abandonó a su equipo, América para ir a ver a Mayweather.

Recordemos que Igor Lichnovsky fue operado esta semana por un problema en los ligamentos de su rodilla, se lesionó en el América vs Colorado Rapids de la Leagues Cup.

Lo más increíble de todo, fue que jugó 70 minutos con una rotura parcial de ligamento, cualquier futbolista o persona no hubiera podido ni caminar.

Pero bueno, el defensor ya se encuentra en la etapa de recuperación, por lo que tiene que usar muletas para poder caminar. Y eso no es impedimento de estar en los mejores eventos.

Igor Lichnovsky en el América vs Puebla (Miguel Ponton / MEXSPORT)

Lichnovsky no perdona ni lesionado y abandona el América vs Puebla para ver a Mayweather

América jugó contra Puebla en la jornada 5 de la Liga MX, en el inicio del partido se pudo ver a Igor Lichnovsky apoyando a su equipo, sin embargo de un momento a otro se fue.

Resulta que Igor Lichnovsky salió del América vs Puebla para ir a ver la pelea de Floy Mayweather Jr vs Gotti III. Se le vio caminando con sus muletas y con los aficionados.

Esto recuerda a las veces que el defensor se ha ‘escapado’ a grandes eventos deportivos, horas o días antes de jugar con las Águilas, en encuentros importantes.

Dicho sea de paso, América perdió contra Puebla por un gol a cero y la pelea de Mayweather vs Gotti III fue de exhibición.

LICHNOVSKY ABANDONÓ AL AMÉRICA

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

…

El chileno solo fue a la previa del juego ante Puebla y salió rumbo a la Arena CDMX a ver la pelea de Floyd Mayweather 😳



✅ LA BUENA: No vio el ridículo de su equipo

❌ LA MALA: Otra polémica a su historial.



📹 de10 pic.twitter.com/4oy9E6QBm3 — W Deportes (@deportesWRADIO) August 25, 2024

Las polémicas de Igor Lichnovsky con el América

Igor Lichnovsky ha sido pieza clave para el América en el bicampeonato, sin embargo no se ha librado de las polémicas, y es que acostumbra a viajar a eventos sociales o deportivos, cerca de partidos importantes.

Así pasó cuando a inicios de la Liguilla del Clausura 2024, Igor Lichnovsky fue al Gran Premio de Miami, y también al evento de golf que organiza Canelo Álvarez.

Y no contento, a unas horas antes de la final de América vs Cruz Azul, el defensor chileno fue a la boda de Santiago Giménez. Aunque esto, no se supo hasta después de que ganó el bicampeonato.