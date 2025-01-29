Ticketmaster, que sigue avanzando en su transformación digital, estará presente en el Abierto Mexicano de Tenis Telcel presentado por HSBC mediante la implementación de Account Manager.

Account Manager es una plataforma integral que ha revolucionado la interacción entre los equipos y espacios de entretenimiento con sus seguidores.

Esta innovadora tecnología es utilizada por más de 500 equipos profesionales y universitarios en México y a nivel global.

Durante el ATP500 de este año, Account Manager mejorará la experiencia de los aficionados al tenis, desde la compra de boletos hasta el acceso a la Arena GNP Seguros durante el torneo en Acapulco.

Ticketmaster: Así funciona Account Manager

La plataforma Account Manager de Ticketmaster permite a los usuarios adquirir boletos digitales SafeTix, los cuales pueden ser transferidos entre personas y están protegidos por códigos dinámicos que se actualizan cada 15 segundos, lo que ayuda a prevenir fraudes y boletos duplicados.

Además, Account Manager de Ticketmaster ofrece recomendaciones personalizadas, promociones y acceso anticipado a contenido exclusivo del Abierto Mexicano de Tenis Telcel, uno de los torneos de tenis más relevantes del mundo.

“<i>Account Manager</i> es un paso significativo hacia la innovación, brindando digitalización y servicios personalizados a los fanáticos del Abierto Mexicano de Tenis Telcel presentado por HSBC. Esta herramienta centraliza toda la gestión del evento, facilitando una conexión más directa y eficiente con los seguidores”. Alejandro Ordaz, director de marketing de Ticketmaster México

Con esta iniciativa, Ticketmaster México continúa su proceso de digitalización en los principales eventos de entretenimiento del país, creando experiencias únicas para sus clientes y aficionados.