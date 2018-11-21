México.- Luego de que, según trascendidos, Chivas amarrara a Hiriam Mier y Marcel Ruíz de cara al Clausura 2019, la tercera incorporación del Rebaño Sagrado sería Dieter Villalpando, actual futbolista de Necaxa.

Según información de ESPN, Villalpando viajó a Guadalajara la semana pasada con el fin de arreglar su traspaso al redil, donde formaría una media cancha sólida junto a Orbelín Pineda, pues dentro de sus características están el ida y vuelta constante, además de su aportación en el último tercio de la cancha mediante disparos de media y larga distancia.

Dieter, de 27 años, debutó en Pachuca, luego fue a Tigres, Morelia, Atlas y Jaguares. Sin embargo, su mejor campaña ha sido la última, toda vez que gracias a su polivalencia se convirtió en indiscutible en los Rayos, donde suma 3 goles y dos asistencias.