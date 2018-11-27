José Luis Higuera volvió a poner en práctica sus adivinanzas con el fin de revelar el nombre del primer refuerzo de Chivas.

A través de su cuenta de Twitter, el director general del Rebaño Sagrado lanzó una serie de pistas desde el pasado 24 de noviembre, en las cuales dejó entrever que Dieter Villalpando, hasta ahora jugador del Necaxa, se incorporará a las filas rojiblancas.

“Su origen es con uniforme a rayas”, publicó Higuera en primera instancia, para después lanzar: “Nace en la segunda parte del año”, “Estuvo en tierras regias” y “Nombre poco común”.

Tales revelaciones fueron vinculadas por la afición tapatía con Villalpando, quien debutó en Pachuca (uniforme a rayas) y cuyo cumpleaños es en agosto, además de que vistió la playera de Tigres y tiene un nombre fuera de lo ordinario.