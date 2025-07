El torneo de Apertura 2025 de la Liga MX continúa el 25 de julio con el viernes botanero; te decimos los horarios y dónde ver los partidos programados en la Jornada 3.

Previo a la pausa que tendrán los equipos de la Liga MX para encarar la Leagues Cup, se jugará la Jornada 3 que inicia con tres partidos en el viernes botanero del 25 de julio.

Puebla vs Santos, Querétaro vs Pumas y Tijuana vs FC Juárez, son los partidos que se jugarán en el viernes botanero de la Liga MX, el 25 de julio.

Puebla vs Santos: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 25 de julio

Puebla recibe a Santos en el inicio de la Jornada 3 de la Liga MX, en el viernes botanero del 25 de julio, que se jugará a las 19 horas.

El canal 7 y la plataforma Tubi transmitirán el partido Puebla vs Santos.

Partido: Puebla vs Santos

Fase: Jornada 3 de la Liga MX

Fecha: Viernes 25 de julio de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Canal 7 y Tubi

Querétaro vs Pumas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 25 de julio

Pumas y Querétaro buscan su primer triunfo en el Apertura 2025 de la Liga MX, ambos están en el fondo de la tabla general.

El partido Querétaro vs Pumas en el viernes botanero del 25 de julio, arrancará a las 19 horas en el Estadio La Corregidora.

Se estima que el portero Keylor Navas debute con el equipo Pumas en la Liga MX, en el partido que transmitirá Tubi.

Partido: Querétaro vs Santos

Fase: Jornada 3 de la Liga MX

Fecha: Viernes 25 de julio de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Corregidoria

Transmisión: Tubi

Tijuana vs FC Juárez: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 25 de julio

Tijuana vs FC Juárez cerrarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX el 25 de julio, en la cancha del Estadio Caliente.

La plataforma Tubi transmitirá el partido Tijuana vs FC Juárez, como parte de la Jornada 3 de la Liga MX.