En redes sociales se ha viralizado el caso de una usuaria que se tomó una foto con Miguel Layún pensando que era Adam Levine y ya hasta el futbolista respondió ante la confusión.

En TikTok, la usuaria @ vivisierra1 se ha hecho viral tras contar cómo perdió su vuelo por tomarse una foto con quien pensó que era Adam Levine, pero resultó ser Miguel Layún de 34 años de edad, el lateral del Club América.

Y es que tal y como contó en el video de TikTok, el cual ya cuenta con 1.8 millones de reproducciones, las amigas de la usuaria corrieron en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, para tomarse una foto con “ alguien famoso ”.

Inmediatamente la chica confiesa que pensó que era Adam Levine, por lo que no dudó en tomarse la foto con el que pensó era el cantante de 43 años de edad.

Pero tras “presumirlo” con su novio, le reveló que ese no era Adam Levine, sino más bien Miguel Layún, futbolista del Club América.

Y es que todo indica que por conseguirse una foto con el Adam Levine falso, no lograron abordar a tiempo, perdiendo su vuelo y todo para que resultara ser Miguel Layún.

El incidente fue tan curioso que ya hasta se volvió tendencia en Twitter con memes.

Miguel Layún “siente mucho no ser” Adam Levine

Y luego de que en TikTok se hiciera viral su historia, el propio Miguel Layún contestó a la publicación de la chica, lamentándose por no ser Adam Levine.

“Hola Vivi. Siento mucho no ser Adam Levine” Miguel Layún

Como era de esperarse, muchos usuarios comentaron el video e incluso revelaron que era mejor encontrarse a Miguel Layún que a Adam Levine.

Y hasta el propio Miguel Layún, como ya se vio, se tomó con bastante humor el haber sido confundido con Adam Levine.

Tanto, que hasta en sus historias de su Instagram ya ha hecho burla de sí mismo y de la confusión, tomándose una foto y poniendo como leyenda: “ buscando a mi clon ” y etiquetó a Adam Levine.

¿Qué hay tras la confusión de Miguel Layún con Adam Levine? La usuaria responde

Luego de que la historia de una foto con Miguel Layún tras ser confundido con Adam Levine se hiciera viral en TikTok, la propia usuaria reveló que fue lo que pasó ese día.

Y es que tal y como relata, ella estaba con sus amigas en el aeropuerto de Guadalajara tras regresar de su viaje de despedida de soltera.

Con minutos para abordar el avión y esperar demasiado por un café, escuchó como sus amigas corrieron para hacerse una foto con alguien que ella no sabía quién era pero inmediatamente supo que debía ser alguien famoso.

Cuando le enseñó su foto a su novio y en tono de broma, le dijo que si no era Adam Levine y por cuestiones de no traer sus documentos en la mano, fue que no la dejaron abordar.

Sin embargo, esta historia contada de la propia mano de la autora de la foto con Miguel Layún, ya ha sido borrada de su cuenta de Instagram.

