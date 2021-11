Tunden a Santiago Solari y piden su despido tras la dramática eliminación de Club América frente al Club Universidad Nacional en el Estadio Azteca.

Club América marchó como líder indiscutible durante todo el Apertura 2021, sin embargo en los últimos encuentros tuvieron tropiezos importantes y todo culminó con la dramática derrota que sufrieron frente a Pumas.

Los felinos acabaron en la onceava posición de la tabla de cocientes y casi de manera milagrosa lograron calificarse a la liguilla; sin embargo mejoraron su nivel y lograron liquidar al América.

Alan Mozo y Corozo tuvieron un desempeño destacado, pues gracias a las asistencias de Mozo, Corozo pudo concretar en dos ocasiones y Meritao liquidó en los últimos minutos.

Tunden a Santiago Solari en redes

No obstante, Santiago Solari era muy querido por la afición pero al no obtener los resultados que esperaban, se lanzaron contra el técnico y pidieron su salida.

Para muchos aficionados, la alineación y cambios que gestionó, no fueron los adecuados y eso ocasionó la derrota de las Águilas.

“Un liderato que resultó de papel. Que sirvió de nada. Un periodico mojado que en liguilla no funciona. Solari no le entiende al futbol mexicano”, se lee en Twitter.

Varios comentarios pidieron su salida, pues argumentan que equipos como Pumas y Puebla han dado resultados aún con pocos recursos, mientras que el América tendría posibilidades de dar mejores resultados y no lo hicieroon.

Solari debe presentar su renuncia inmediatamente — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) November 28, 2021

Santiago Solari en Club América

Santiago Solari llegó a dirigir el América en 2020, para muchos fue la mejor opción pues es un técnico que militó por equipos de élite.

Los primeros resultados fueron favorables, pero al paso del tiempo todo se fue en picada, aunado a la responsabilidad que tenía pues todos esperaban ver al América campeón.

Fue el propio ex portero azulcrema, Adrián Chávez quien mencionó para Marca Claro que si Solari no lograba ser campeón debería de marcharse.

“Si Solari no es campeón con el América debe de irse, porque es un equipo en donde el segundo lugar no sirve. La afición lo que quiere es campeonatos como sea. América no es como los demás equipos”.