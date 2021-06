México.- Santiago Solari no piensa echar raíces en el Club América, ya que su mente sigue puesta en volver al futbol de élite.

Al menos fue lo que manifestó en una entrevista con la Gazzeta Dello Sport, donde reconoció que le gustaría regresar a Madrid o incluso dirigir al Inter de Milán.

Recordemos que Santiago Solari ya comandó al primer equipo del Real Madrid y como jugador cumplió con destacadas actuaciones en el Inter de Milán, equipo que, dijo, le apasiona en demasía.

“Aún me quedan dos años de contrato (en el América), luego me gustaría volver a Europa. El Madrid es mi casa, y pasé 3 años maravillosos en el Inter, un club que me despierta recuerdos apasionantes. El crecimiento debe continuar en Europa”

Santiago Solari