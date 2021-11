México.- Miguel Herrera lanza crítica al Club América por su planteamiento precavido mostrado ante el Club Universidad Nacional (Pumas) en la ida de los cuartos de final de la Liguilla.

En la previa del partido que su equipo el Club Tigres disputará ante Club Santos Laguna, Miguel Herrera aseguró que el hecho de quitar el gol de visitante nada tiene que ver con la actitud precavida de algunos equipos.

No conforme con ello, el Piojo Herrera dijo no entender que los equipos, entre ellos el Club América, que abrieron los cuartos de final salieran con un planteamiento precavido tratando de no perder.

“Ahí me parece que no pasa por el reglamento, el primer día los equipos salieron más precavidos pensando en no perder y en el segundo salieron a ganar el partido. No puede ser que cuatro equipos salieran pensando en no perder y los otros en ganar, es la determinación de cada equipo, no creo que pase poner esa circunstancia de reglamento, para mí no” Miguel Herrera

Recordemos que el Club América y su DT Santiago Solari fueron muy criticados por el empate a cero registrado ante el Club Universidad Nacional (Pumas).

Miguel Herrera aplaude que quitaran gol de visitante

Contrario a muchos aficionados y hasta periodistas, Miguel Herrera, ex DT del Club América , se dijo satisfecho de que la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol abolieran el gol de visitante.

“Hoy hizo muy bien la Liga, así como me quejo de algunas cosas hoy hicieron bien el regresarle el valor a todo lo que se hace en el torneo, palomita para la FMF, a final de cuentas los beneficiados son lo que están en la cima de la tabla, palomita para la gente que está enfrente de la Liga” Miguel Herrera

La medida de erradicar el gol de visitante que tanto aplaudió Miguel Herrera fue muy criticada por periodistas como David Faitelson.

Y es que, según el susodicho, el Club América mandó quitar la regla a fin de verse beneficiado . Sin embargo, no presentó ninguna prueba que apoyara sus acusaciones.

Miguel Herrera volvió a aplaudir a la FMF por quitar el criterio de gol de visitante y de pasada tiró la pedrada a algunos equipos que salieron "precavidos para no perder" en esta Liguilla debido a la regla quitada.@ASMexico pic.twitter.com/yxxDaBbyvf — Edgar Martinez (@garymtzjr) November 27, 2021

Miguel Herrera advierte que saldrá a ganarle al Club Santos Laguna

Además de criticar al Club América y a los otros equipos de planteamiento precavido, Miguel Herrera lanzó una advertencia para el Club Santos Laguna.

Toda vez que, como dijo el DT del Club Tigres, su equipo saldrá a proponer desde el primer minuto a fin de llevarse la vuelta de los cuartos de final , serie que pierden 2-1.

Al Club Tigres de Miguel Herrera le basta con anotar un gol y no recibir ni uno para avanzar a las semifinales del Apertura 2021 de Liga MX; esto por su mejor posición en la tabla general.