Después de 2 días de la muerte de Diogo Jota se realizó el funeral del exLiverpool y de su hermano. Familiares y sus compañeros, pero llamó la atención que ahí se encontraba su mejor amigo, cuando apenas había jugado el Mundial de Clubes.

Y es que se pudo ver a futbolistas del Liverpool, en el funeral de Diogo Jota, como Van Dijk, Darwin Núñez, McAllister, entre otros. Además de sus amigos de la Selección de Portugal.

Bernardo Silva, Rúben Dias, lo que sí es que no se vio a Cristiano Ronaldo, pese a que tenían una gran relación.

Lo más desgarrador fue ver a la exesposa de Jota. Tenían días que se habían casado, y eran novios desde que eran muy jóvenes. Dejó 2 hijos muy pequeños.

También se supo que el club inglés le va a pagar a la familia los 2 años de salario que le quedaban al exjugador, como una muestra de apoyo.

Amistad incondicional: Jugó el Mundial de Clubes 2025 y luego viajó cientos de kilómetros para llegar al funeral de Diogo Jota (Manu Fernandez / AP)

Amistad incondicional: Jugó el Mundial de Clubes 2025 y luego viajó cientos de kilómetros para llegar al funeral de Diogo Jota

El Mundial de Clubes 2025 no se detiene, de hecho, estamos en su etapa más importante. En cada partido se ha guardado un minuto de silencio por Diogo Jota y su hermano André Silva.

Pero lo que más llamó la atención fue lo que hizo Rubén Neves, mejor amigo de Diogo Jota. El viernes 4 de julio, se encontraba disputando los cuartos de final en el Fluminense vs Al Hilal.

Su equipo, Al Hilal, perdió. Luego, este 5 de julio se le vio en el funeral. Y es que era tan especial para el exLiverpool que fue el único que no era de la familia que cargó el feretro.

Además, Rubén Neves le escribió un mensaje de despedida: “Cuando esté en la selección, seguirás a mi lado en la mesa del comedor, en el autobús, en el avión... Siempre estarás ahí conmigo, como siempre. Seguiremos riendo, haciendo planes, compartiendo nuestras vidas el uno con el otro. Me aseguraré de que siempre estés presente y garantizaré que a los tuyos no les falte nada mientras estás ahí”

¿Por qué Cristiano Ronaldo no asistió al funeral de Diogo Jota?

Muchos esperaban ver a Cristiano Ronaldo pues tuvo una gran relación con Diogo Jota. Compartieron muchos años vestuario en la Selección de Portugal.

Según el diario inglés, The Mirror, Cristiano Ronaldo no fue al funeral de Diogo Jota para no opacar la atención. Especialmente con la prensa.