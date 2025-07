Un nuevo torneo de la Liga MX está por comenzar y en la era de las plataformas digitales, aparece Tubi con los derechos de transmisión de ocho equipos; aquí te contamos de cuáles se trata.

Tubi irrumpió con éxito en el mercado mexicano, la plataforma gratuita inició con los derechos televisivos de Club Pachuca y Club León; ahora ya son ocho los equipos que transmitirá para el Apertura 2025 de la Liga MX.

La novel plataforma es propiedad de FOX Corporation, por lo que la narración está a cargo de los comentaristas de Fox Deportes.

Debido a la compra de Caliente TV para el Apertura 2025, Tubi sumará dos equipos más a su catálogo de transmisión.

¿Qué equipos de la Liga MX serán transmitidos por Tubi en el Apertura 2025?

Tubi sumó dos nuevos equipos de la Liga MX y a partir del Apertura 2025 transmitirá los partidos como local de ocho clubes mexicanos: FC Juárez, Club Tigres, Club Tijuana, Club Querétaro, Club Pachuca, Club León, Club Puebla y Mazatlán FC.

Su asociación con Azteca Deportes y la compra de Caliente TV derivó en el crecimiento de Tubi en la Liga MX.

Canales de transmisión para los equipos de la Liga MX:

América | Televisa | Canal 5, Canal 2, TUDN y ViX Premium

Cruz Azul | Televisa | Canal 5, Canal 2, TUDN y ViX Premium

Pumas | Televisa | Canal 5, Canal 2, TUDN y ViX Premium

Santos Laguna | Televisa | Canal 5, Canal 2, TUDN y ViX Premium

Toluca | Televisa | Canal 5, Canal 2, TUDN y ViX Premium

Rayados | Televisa | Canal 5, Canal 2, TUDN y ViX Premium

Atlas | Televisa y TV Azteca | Canal 5, Canal 2, TUDN, Azteca 7 y ViX Premium

Puebla | TV Azteca | Azteca 7, Caliente TV y Tubi

Mazatlán | TV Azteca | Azteca 7, Caliente TV y Tubi

FC Juárez | TV Azteca y Tubi/Caliente TV | Azteca 7, Caliente TV y Tubi

Necaxa | TV Azteca y Claro Sports | Azteca 7 y Claro Sports

Tigres | TV Azteca y Tubi/Caliente TV | Azteca 7, Caliente TV y Tubi

Tijuana | Tubi/Caliente TV | Caliente TV y Tubi

Querétaro | Tubi/Caliente TV | Caliente TV y Tubi

Pachuca | Tubi/Caliente TV | Caliente TV y Tubi

León | Tubi/Caliente TV | Caliente TV y Tubi

Chivas | Amazon Prime | Prime Video

Atlético de San Luis | ESPN | ESPN y Disney+

⚽ ¡Partido bravo en la frontera!@fcjuarezoficial y @clubamerica se verán las caras este viernes a las 9PM en un duelo de intensidad total.



— Tubi México (@tubi_mx) July 11, 2025

Tubi transmitirá cinco de los ocho partidos de la Jornada 1 de la Liga MX

Hoy viernes 11 de julio iniciará un nuevo torneo en la Liga MX y Tubi transmitirá cinco de los ocho partidos de la Jornada 1 del Apertura 2025.

A través de Tubi podrás seguir la transmisión del Puebla vs Atlas, FC Juárez vs América, Tijuana vs Querétaro, Pachuca vs Rayados y León vs Atlético de San Luis.