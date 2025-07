La Liga MX está de vuelta con el torneo de Apertura 2025 y en el viernes botanero habrá tres partidos; te damos la hora y canal para ver las acciones en la Jornada 1 hoy 11 de julio.

Puebla vs Atlas, FC Juárez vs Club América y Tijuana vs Querétaro entran en acción en el viernes botanero de la Jornada 1 de la Liga MX.

Viernes botanero hoy 11 de julio: Hora y canal para ver Puebla vs Atlas en la Jornada 1 de Liga MX

Puebla vs Atlas serán los equipos que abrirán la actividad en la Jornada 1 de la Liga MX, hoy 11 de julio en el primer viernes botanero del Apertura 2025.

El partido Puebla vs Atlas arranca a las 19 horas, tiempo del centro de México, hoy viernes 11 de julio.

Las señales del Canal 7 y Fox Sports transmitirán el partido Puebla vs Atlas, en la Jornada 1 de la Liga MX.

Partido: Puebla vs Atlas

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Fecha: Viernes 11 de julio de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Canal 7 y Fox Sports

Viernes botanero hoy 11 de julio: Hora y canal para ver FC Juárez vs Club América en la Liga MX

El Club América visita la cancha del FC Juárez hoy 11 de julio, en el segundo partido del viernes botanero de la Liga MX.

A las 21 horas, tiempo del centro de México está programado el inicio del parrtido FC Juárez vs Club América.

Las plataforma Tubi y Caliente TV, así como el Canal 7 de televisión abierta, transmitirán el partido FC Juárez vs Club América.

Partido: FC Juárez vs Club América

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Fecha: Viernes 11 de julio de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Canal 7, Tubi y Caliente TV

Viernes botanero hoy 11 de julio: Hora y canal para ver Tijuana vs Querétaro en la Jornada 1 de Liga MX

El viernes botanero de la Liga MX, hoy 11 de julio, lo completa el partido Tijuana vs Querétaro, que inicia a las 21:05 horas en la cancha del Estadio Caliente.

Tubi y Caliente TV transmitirán el partido Tijuana vs Querétaro en el cierre del viernes botanero de la Liga MX.