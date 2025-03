Bajo el lema: ‘Esto apenas comienza’, Tubi presumió récord en rating del América vs Chivas en Concachampions, pues más de 10 millones vieron el Clásico Nacional por el canal de streaming.

Tubi llegó como una nueva opción para seguir las transmisiones y fue el encargado de llevar el partido América vs Chivas en los octavos de final de la Concachampions.

Luego de que Fox Sports México perdiera los derechos de transmisión de la Concachampions, Tubi, empresa de Fox Corporation, levantó la mano para tomar el torneo centro y norteamericano.

La apuesta resultó todo un éxito y las transmisiones del América vs Chivas, más el Rayados de Monterrey vs Vancouver Whitecaps alcanzaron los 12.7 millones de viewers.

10.4 millones vieron el América vs Chivas de Concachampions en Tubi

A través de redes sociales, Tubi México presumió que alcanzó 10.4 millones de viewers durante el América vs Chivas; además de 2.8 en el Rayados de Monterrey vs Vancouver Whitecaps de octavos de final de la Concachampions.

“Rompimos récord en nuestra plataforma y es gracias a ti”, se lee en la publicación que incluye la poderosa cifra de 12. 7 millones de vistas en su canal de streaming.

No obstante, la plataforma no especificó si los 10.4 millones que reportaron del América vs Chivas es para ambos encuentros de la serie de octavos de final o sólo para el partido de vuelta que fue transmitido en exclusiva.

Tubi presume récord de transmisión. (@tubi_mx)

¿Tubi cobrará una suscripción?

Una de las grandes ventajas de Tubi para los aficionados es que el canal de streaming es gratuito, por lo que la afición ha respondido sin mayor problema.

Sin embargo, la alta demanda para los últimos partidos de Concachampions invita a pensar que pronto cobrará una suscripción.

Hasta el momento, Tubi financia su plataforma con anuncios publicitarios, un modelo de video bajo demanda para generar ingresos.

Tubi transmitirá los cuartos de final de la Concachampions 2025

Como lo mencionamos en líneas anteriores, Tubi tiene los derechos de transmisión de la Concachampions 2025, por lo que serán los encargados de llevar los partidos de cuartos de final de la justa continental.

Con series como el América vs Cruz Azul en cuartos de final, se espera que los números de Tubi se mantengan en lo alto.

Cuartos de final de la Concachampions 2025: