Toluca vs Tijuana en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 14 de septiembre a las 18 horas por ViX y Youtube.

Partido: Toluca vs Tijuana

Fase: Jornada 7 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 14 de septiembre de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX y Youtube

Toluca vs Tijuana: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?

El lunes 14 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA con el partido Toluca vs Tijuana.

Toluca vs Tijuana: Horario del partido de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Toluca vs Tijuana de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Toluca vs Tijuana: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?

El partido Toluca vs Tijuana podrá verse a través de la señal de ViX y Youtube.