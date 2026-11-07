Toluca vs Rayados chocan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-0 en el Estadio Nemesio Diez. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Toluca vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Toluca 2-0 Rayados es el pronóstico en el partido de la Jornada 16 de de la Liga MX.

Pronóstico: Toluca 2-0 Rayados.

Toluca vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Rayados, en la Jornada 16 de Liga MX en su Apertura 2026.

Toluca

Portero: Hugo González

Defensas: Brian García, Federico Pereira, Luan y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Franco Romero, Nicolás Castro, Helinho, Pável Pérez y Alexis Vega

Delantero: Paulinho

Rayados

Portero: Esteban Andrada

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Óliver Torres, Lucas Ocampos, Jesús “Tecatito” Corona, Orbelín Pineda y Diego Rossi

Delantero: Hugo Cuypers

Toluca vs Rayados: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

Toluca vs Rayados se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 7 de noviembre a las 19 horas por ViX y TV Azteca.