Toluca vs Rayados chocan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-0 en el Estadio Nemesio Diez. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Toluca vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Toluca 2-0 Rayados es el pronóstico en el partido de la Jornada 16 de de la Liga MX.
Pronóstico: Toluca 2-0 Rayados.
Toluca vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Rayados, en la Jornada 16 de Liga MX en su Apertura 2026.
Toluca
- Portero: Hugo González
- Defensas: Brian García, Federico Pereira, Luan y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Franco Romero, Nicolás Castro, Helinho, Pável Pérez y Alexis Vega
- Delantero: Paulinho
Rayados
- Portero: Esteban Andrada
- Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: Óliver Torres, Lucas Ocampos, Jesús “Tecatito” Corona, Orbelín Pineda y Diego Rossi
- Delantero: Hugo Cuypers
Toluca vs Rayados: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
Toluca vs Rayados se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 7 de noviembre a las 19 horas por ViX y TV Azteca.
- Partido: Toluca vs Rayados
- Fase: Jornada 16 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX y TV Azteca