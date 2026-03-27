Tijuana vs Chivas se miden en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil. El Estadio Caliente recibe el partido el domingo 29 de marzo a las 20:06 por FOX One y Tubi.

Partido: Tijuana vs Chivas

Fase: Jornada 14 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 29 de marzo de 2026

Horario: 20:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: FOX One y Tubi

Chivas en la Liga MX Femenil (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Tijuana vs Chivas: Día para ver la Jornada 14 de Liga MX Femenil

El domingo 29 de marzo de 2026 continúa el Clausura 2026 de Liga MX Femenil con la Jornada 14, en la que juegan Tijuana vs Chivas.

Tijuana vs Chivas: Hora para ver a las Águilas en la Jornada 14 de Liga MX Femenil

El partido Tijuana vs Chivas inicia a las 20:06 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 14 de la Liga MX Femenil.

Tijuana vs Chivas: Canal para ver a las Águilas en la Jornada 14 de Liga MX Femenil

Las plataformas FOX One y Tubi transmitirán el partido Tijuana vs Chivas.

Partido: Tijuana vs Chivas

Fase: Jornada 14 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 29 de marzo de 2026

Horario: 20:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: FOX One y Tubi

¿Cómo llega Chivas a la Jornada 14 de la Liga MX Femenil vs Tijuana?

Chivas empató 1-1 con Pachuca en la Jornada 13 de la Liga MX Femenil para ubicarse en la sexta posición con 27 puntos.

En cuanto a Tijuana, marcha en el lugar 8 con 21 unidades, así que peleará por el triunfo para acercarse a la Liguilla.