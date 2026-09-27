Tigres vs San Luis juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-1 en el Estadio Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Tigres vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Tigres 3-1 San Luis es el pronóstico en el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Tigres 3-1 San Luis.

Tigres vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs San Luis, en la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Tigres

Portera: Itzel González

Defensas: Anika Rodríguez, Greta Espinoza, Natalia Colín y Jimena López

Mediocampistas: Mariza Nascimento, Ilana Izquierdo y María Sánchez

Delanteras: Jheniffer Da Silva, Diana Ordóñez y Myra Delgadillo

San Luis

Portera: Dayra Duarte

Defensas: Fernanda Sánchez, Karen Cano, Frida Vargas y Elaily Hernández-Repreza

Mediocampistas: Silvana González, Sandra Arévalo, Rebeca Contreras y Farlyn Caicedo

Delanteras: Enyerlinannys Higuera y Amina Bello

Tigres vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA

Tigres vs San Luis continúan la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 27 de septiembre a las 18:06 horas por Fox One y Tubi.