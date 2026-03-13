Tigres vs Querétaro juegan el domingo 15 de marzo en la Jornada 11 de Liga MX. Pronóstico 3-0 en la cancha del Estadio Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Tigres vs Querétaro: Pronóstico del partido de Liga MX

El pronóstico del partido Tigres vs Querétaro es victoria para los felinos por marcador 3-0 en la Jornada 11 de la Liga MX.

Pronóstico: Tigres 3-0 Querétaro

Tigres vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Querétaro, que se jugará en la Jornada 11 de Liga MX.

Tigres

Portero: Guzmán

Defensas: Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Loroña

Mediocampistas: Araújo, Brunetta, Lainez y Zanre Zwarg

Delanteros: Correa y Aguirre

Querétaro

Portero: Allison

Defensas: Abascia, Reyes, Parra y García Prades

Mediocampistas: Homenchenko, Julio, Gómez y Cázares

Delanteros: Ávila y Coronel

Tigres vs Querétaro: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Tigres vs Querétaro se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga MX. El partido es el domingo 15 de marzo de 2026 y será transmitido por el Canal 7 y Fox One.

Partido: Tigres vs Querétaro

Fase: Jornada 11

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 7 y Fox One

Tigres vs Querétaro: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX. (Jorge Martinez / MEXSPORT)

¿Cómo llegan Tigres y Querétaro al partido de la Jornada 11 de la Liga MX?

Tigres se encuentra en la pelea por mantenerse entre los mejores 8 equipos de la Liga MX, posición que lo acerca a la clasificación a la Liguilla, objetivo que está obligado a cumplir el equipo que dirige Guido Pizarro.

El Querétaro no tiene la misma responsabilidad que Tigres en la Liga MX, pero una victoria contra el conjunto azulcrema le serviría para escalar posiciones en la tabla general.