Tigres vs Querétaro: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX.

Tigres vs Querétaro juegan el domingo 15 de marzo en la Jornada 11 de Liga MX. Pronóstico 3-0 en la cancha del Estadio Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Tigres vs Querétaro: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido Tigres vs Querétaro es victoria para los felinos por marcador 3-0 en la Jornada 11 de la Liga MX.
- Pronóstico: Tigres 3-0 Querétaro
Tigres vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Querétaro, que se jugará en la Jornada 11 de Liga MX.
Tigres
- Portero: Guzmán
- Defensas: Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Loroña
- Mediocampistas: Araújo, Brunetta, Lainez y Zanre Zwarg
- Delanteros: Correa y Aguirre
Querétaro
- Portero: Allison
- Defensas: Abascia, Reyes, Parra y García Prades
- Mediocampistas: Homenchenko, Julio, Gómez y Cázares
- Delanteros: Ávila y Coronel
Tigres vs Querétaro: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Tigres vs Querétaro se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga MX. El partido es el domingo 15 de marzo de 2026 y será transmitido por el Canal 7 y Fox One.
- Partido: Tigres vs Querétaro
- Fase: Jornada 11
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Canal 7 y Fox One
¿Cómo llegan Tigres y Querétaro al partido de la Jornada 11 de la Liga MX?
Tigres se encuentra en la pelea por mantenerse entre los mejores 8 equipos de la Liga MX, posición que lo acerca a la clasificación a la Liguilla, objetivo que está obligado a cumplir el equipo que dirige Guido Pizarro.
El Querétaro no tiene la misma responsabilidad que Tigres en la Liga MX, pero una victoria contra el conjunto azulcrema le serviría para escalar posiciones en la tabla general.