Tigres vs Cruz Azul chocan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-3 en el Estadio Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Tigres vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Tigres 1-3 Cruz Azul es el pronóstico en el partido de la Jornada 16 de de la Liga MX.

Pronóstico: Tigres 1-3 Cruz Azul.

Tigres vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Cruz Azul, en la Jornada 16 de Liga MX en su Apertura 2026.

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Juan Purata y Vladimir Loroña

Mediocampistas: Fernando Gorriarán y Juan Brunetta

Delanteros: Diego Lainez, Ángel Correa y Marcelo Flores

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Erik Lira

Mediocampistas: Omar Campos, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino y Rodolfo Rotondi

Delanteros: José Paradela, Nicolás Ibáñez y Christian Ebere

Tigres vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

Tigres vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 7 de noviembre a las 17 horas por TV Azteca.