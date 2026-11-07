Tigres vs Cruz Azul chocan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-3 en el Estadio Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Tigres vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Tigres 1-3 Cruz Azul es el pronóstico en el partido de la Jornada 16 de de la Liga MX.
Pronóstico: Tigres 1-3 Cruz Azul.
Tigres vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Cruz Azul, en la Jornada 16 de Liga MX en su Apertura 2026.
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Juan Purata y Vladimir Loroña
- Mediocampistas: Fernando Gorriarán y Juan Brunetta
- Delanteros: Diego Lainez, Ángel Correa y Marcelo Flores
Cruz Azul
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Erik Lira
- Mediocampistas: Omar Campos, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino y Rodolfo Rotondi
- Delanteros: José Paradela, Nicolás Ibáñez y Christian Ebere
Tigres vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
Tigres vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 7 de noviembre a las 17 horas por TV Azteca.
- Partido: Tigres vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 16 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: TV Azteca