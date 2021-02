Tecatito Corona y Agustín Marchesín juegan en el Porto, equipo que jugará ante la Juventus en la Champions League.

México.- El Tecatito Corona podría ser el fichaje bomba del América en un futuro. Y es que Agustín Marchesín, quien juega con el mexicano en el Porto, lo ha tratado de convencer de que elija a las Águilas cuando regrese a México.

Previo al choque que el Porto protagonizará con la Juventus en la Liga de Campeones de la UEFA 2021 , el Tecatico Corona reveló que Agustín Marchesín le ha pedido que vuelvan a la Liga MX juntos en aras de incorporarse al América, equipo donde el portero argentino desparramó talento hace algunas temporadas.

“Hablamos, de hecho me dice a veces que ‘cuando vuelvas a México vamos al América’” Tecatito Corona

¿Tecatito Cotona ficharía con América?

Más allá de la invitación de Agustín Marchesín, el Tecatito Corona ha dicho en otras ocasiones que, si regresa a la Liga MX, lo haría con Rayados de Monterrey.

Y es que fueron precisamente los Rayados de Monterrey los que le dieron la chance de debutar en el máximo circuito y el club que finalmente lo proyectó a Europa.

“Lo tengo en mente (volver a Rayados), ¿para qué miento? Lo tengo en mente porque es de donde salí, me gustaría volver a un club y luchar por campeonatos que es lo me lleva a estar más feliz… de ahí salí y le agarré amor al club, conocí a muchas importantes en mi vida como a mi esposa, claro que me gustaría” Tecatito Corona

Tecatito Corona admite que casi no ve la Liga MX

Debido a la diferencia de horarios entre México y Europa, Jesús Manuel Corona casi no sigue la Liga MX; sin embargo, reveló que trata de estar al tanto mediante los resúmenes de los distintos partidos.