Claudia Sheinbaum, presidenta de México, felicitó a la futbolista Charlyn Corral tras haber ganado el Balón de Oro como Mejor Delantera del Año.

“Muchas, muchas, muchas felicidades. Es el máximo premio que se le puede dar un a una futbolista. Es un orgullo para todas y todos los mexicanos…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Charlyn Corral se convirtió en la primer mexicana en recibir el reconocimiento, por lo que fue destacada durante la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum de este 27 de octubre.

Charlyn Corral asegura que en el futbol femenil se México se están haciendo las cosas “muy bien”

En su mensaje, Charlyn Corral dijo que en el fútbol femenil mexicano se están haciendo “muy bien” las cosas.

En su discurso, felicitó a Scarlett Camberos por haber estado nominada junto con ella y haber sido la segunda mexicana más destacada.

La delantera de la Liga MX quedó en el puesto 21 del Balón de Oro 2026 otorgado por la revista France Footbol y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

Charlyn Corral comparte escenario del Balón de Oro con Harry Kane

Charlyn Corral compartió escenario con el inglés Harry Kane, quien ganó el Balón de Oro 2026 en la categoría de hombres.

El video del discurso de Charlyn Corral fue compartido en la conferencia mañanera de este 27 de octubre por al presidenta Claudia Sheinbaum.

Harry Kane estuvo por encima de los favoritos Kylian Mbappé y Lamine Yamal quienes quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.