La Liga Femenil BBVA está cada vez más cerca de conocer a sus finalistas del Apertura 2026.

América, Pumas, Chivas y Rayadas superaron los cuartos de final y ya tienen definidos los días, horarios y estadios en los que disputarán las semifinales del campeonato.

Después de una pausa en la competencia por la Fecha FIFA, la actividad de la Liguilla regresará con dos eliminatorias que prometen grandes emociones.

Chivas y América buscarán imponerse ante sus rivales

Chivas y Monterrey serán los encargados de abrir esta etapa, mientras que América y Pumas protagonizarán una nueva edición del enfrentamiento capitalino.

Las series se disputarán entre el miércoles 9 y el lunes 14 de diciembre, con los equipos mejor posicionados buscando aprovechar la ventaja de cerrar sus respectivas eliminatorias en casa.

Semifinales de la Liga Femenil BBVA: fechas y horarios del Apertura 2026. (quinto partido)

Calendario de las semifinales de la Liga Femenil BBVA

Así queda el calendario completo con fechas y horarios de las semifinales de la Liga Femenil BBVA:

Miércoles 9 de diciembre:

Semifinal ida: Chivas vs Rayadas | 20:07 horas | Estadio Akron

Viernes 11 de diciembre:

Semifinal ida: Pumas vs América | 19:00 horas | Estadio Olímpico Universitario

Sábado 12 de diciembre:

Semifinal vuelta: Rayadas vs Chivas | 19:00 horas | Estadio BBVA

Lunes 14 de diciembre: