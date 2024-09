Futbol Picante nos acaba de dar otro momento sublime de la televisión mexicana, pues un fan de Chivas irrumpió en pleno programa en vivo para poner en su lugar a Álvaro Morales.

Desde hace mucho tiempo, Álvaro Morales, uno de los conductores más importantes de Futbol Picante, se ha dedicado a criticar a Chivas en todos sus partidos.

Es por eso que los aficionados del Rebaño Sagrado tunden con todo al polémico comentarista deportivo, algo que ya se volvió normal en redes sociales.

Pero ahora, una persona pasó la barrera de redes sociales y se metió en la transmisión del programa para mandarle un contundente mensaje al Top de la Industria.

Fan de Chivas le manda mensaje a Álvaro Morales en Futbol Picante

En la emisión matutina de Futbol Picante del jueves 19 de septiembre, un fan de Chivas se metió en la transmisión y le mandó un mensaje a Álvaro Morales.

Mientras Jesús Bernal, reportero que cubre a Chivas se encontraba en un enlace en Futbol Picante, un fan lo interrumpió para decirle algo muy importante a Álvaro Morales.

“Saludando a este señor, que es Chiva de corazón, pero no lo quiere soltar. Le pagan para hablar mal de ellos, pero está bien, no importa, mientras hable de nosotros tiene con qué comer. No descansaré hasta que te vea con la playera de Chivas”, comentó.

💥 "Este señor es chiva de corazón"



Ojito al mensaje de un aficionado para @AlvaritoMorales pic.twitter.com/EUvfW26wUY — Futbol Picante (@futpicante) September 19, 2024

¿Álvaro Morales es fan de Chivas?

El aficionado de Chivas que le mandó un mensaje a Álvaro Morales afirmó que El Brujo es fan del Rebaño Sagrado, aunque no lo dice públicamente.

Sin embargo, Álvaro Morales nunca ha dicho ser fan de Chivas, aunque tampoco ha expresado odio a este equipo, solo los critica para desmitificar la leyenda.

El Brujo era fan del Cruz Azul, sin embargo, tomó la decisión de cambiarse al Club América tras la final del 2018, donde las Águilas se llevaron el título de la Liga MX.