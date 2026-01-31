Santos vs Rayadas se miden en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, el lunes 2 de febrero a partir de las 19 horas. Transmiten FOX One y Tubi.
- Partido: Santos vs Rayadas
- Fase: Jornada 6 de Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Lunes 3 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corona
- Transmisión: FOX One y Tubi
Santos vs Rayadas: Día para ver cierre de Jornada 6 en Liga MX Femenil
El lunes 2 de febrero de 2026 cierra la Jornada 6 de Liga MX Femenil, con el partido Santos vs Rayadas.
Santos vs Rayadas: Hora para ver cierre de Jornada 6 en Liga MX Femenil
El partido Santos vs Rayadas inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México,
Santos vs Rayadas: Canal para ver el partido de la Liga mx Femenil
Las plataformas FOX One y Tubi transmitirán el partido Santos vs Rayadas.
¿Cómo llegan Santos y Rayadas a la Jornada 6 de la Liga MX Femenil?
Santos y Rayadas se miden en el cierre de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, partido al que llegan con realidades muy distintas.
Rayadas pelea por los primeros lugares de Liga MX Femenil con 32 puntos en el sexto lugar, mientras que, Santos se ubica en la posición 15 con 12 unidades.