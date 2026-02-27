La Selección Mexicana Femenil visitará a Santa Lucia en la segunda fecha de la eliminatoria de la Concacaf W, este lunes 2 de marzo de 2026. Transmiten ESPN y Disney+ a las 13:00 horas.
La cancha del Daren Sammy Cricket Ground de Santa Lucía, será la cancha en la que México femenil encare su segundo partido eliminatoria rumbo al Mundial 2027.
- Partido: Santa Lucia vs México
- Fecha: Lunes 2 de marzo de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Fase: Eliminatoria de la Concacaf
- Sede: Daren Sammy Cricket Ground
- Transmisión: ESPN y Disney+
Santa Lucia vs México: ¿Cuándo ver el partido eliminatorio del Tri Femenil?
El lunes 2 de marzo México Femenil visita a la selección de Santa Lucia en las eliminatorias de la Concacaf, rumbo al Mundial 2027.
Santa Lucia vs México: ¿Dónde ver el partido eliminatorio del Tri Femenil?
Las plataformas ESPN y Disney+ transmitirán el partido Santa Lucia vs México en las eliminatorias femeniles para el Mundial 2027.
Convocatoria de la Selección Mexicana Femenil para enfrentar a Santa Lucía
Un total de 23 jugadoras fueron convocadas por el DT de México, Pedro López, para el partido ante Santa Lucia.
- Itzel Velasco | América
- Greta Espinoza | Tigres
- Kimberly Rodríguez | América
- Alexia Delgado | Tigres
- Scarlett Camberos | América
- Diana Ordóñez | Tigres
- Kiana Palacios | América
- Diana García | Rayadas
- Montserrat Saldívar | América
- Fátima Servín | Rayadas
- Ivonne Gutiérrez | Cruz Azul
- Alice Soto | Rayadas
- Esthefanny Barreras | Pachuca
- Reyna Reyes | Portland Thorns
- Kenti Robles | Pachuca
- Jacqueline Ovalle | Orlando Pride
- Karla Nieto | Pachuca
- Rebeca Bernal | Washington Spirit
- Charlyn Corral | Pachuca
- Nicolette Hernández | Boston Legacy
- Blanca Félix | Chivas
- Aaliyah Farmer | Chicago Stars
- Jasmine Casarez | Chivas
¿Cómo quedó México en la Jornada 1 de la eliminatoria femenil de la Concacaf?
México Femenil arrancó su camino rumbo al Mundial Brasil 2027 con una victoria 14-0 sobre San Vicente y las Granadinas
- Charlyn Corral lideró la ofensiva con 7 goles, destacando su precisión y capacidad de definición.
- Jacqueline Ovalle aportó 3 goles, mientras que Scarlett Camberos, Alice Soto, Montserrat Saldívar y María Sánchez también se hicieron presentes en el marcador.
- México registró una de las mayores goleadas en la historia de la Selección Nacional Femenil en partidos oficiales.