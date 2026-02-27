La Selección Mexicana Femenil visitará a Santa Lucia en la segunda fecha de la eliminatoria de la Concacaf W, este lunes 2 de marzo de 2026. Transmiten ESPN y Disney+ a las 13:00 horas.

La cancha del Daren Sammy Cricket Ground de Santa Lucía, será la cancha en la que México femenil encare su segundo partido eliminatoria rumbo al Mundial 2027.

Partido: Santa Lucia vs México

Fecha: Lunes 2 de marzo de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Fase: Eliminatoria de la Concacaf

Sede: Daren Sammy Cricket Ground

Transmisión: ESPN y Disney+

El camino de la Selección Mexicana Femenil rumbo al Mundial 2027 y Juegos Olímpicos 2028 (Jafet Moz / Mexsport)

Santa Lucia vs México: ¿Cuándo ver el partido eliminatorio del Tri Femenil?

El lunes 2 de marzo México Femenil visita a la selección de Santa Lucia en las eliminatorias de la Concacaf, rumbo al Mundial 2027.

Santa Lucia vs México: ¿Dónde ver el partido eliminatorio del Tri Femenil?

Las plataformas ESPN y Disney+ transmitirán el partido Santa Lucia vs México en las eliminatorias femeniles para el Mundial 2027.

Partido: Santa Lucia vs México

Fecha: Lunes 2 de marzo de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Fase: Eliminatoria de la Concacaf

Sede: Daren Sammy Cricket Ground

Transmisión: ESPN y Disney+

México Femenil vs Uruguay (Jafet Moz / Mexsport)

Convocatoria de la Selección Mexicana Femenil para enfrentar a Santa Lucía

Un total de 23 jugadoras fueron convocadas por el DT de México, Pedro López, para el partido ante Santa Lucia.

Itzel Velasco | América Greta Espinoza | Tigres Kimberly Rodríguez | América Alexia Delgado | Tigres Scarlett Camberos | América Diana Ordóñez | Tigres Kiana Palacios | América Diana García | Rayadas Montserrat Saldívar | América Fátima Servín | Rayadas Ivonne Gutiérrez | Cruz Azul Alice Soto | Rayadas Esthefanny Barreras | Pachuca Reyna Reyes | Portland Thorns Kenti Robles | Pachuca Jacqueline Ovalle | Orlando Pride Karla Nieto | Pachuca Rebeca Bernal | Washington Spirit Charlyn Corral | Pachuca Nicolette Hernández | Boston Legacy Blanca Félix | Chivas Aaliyah Farmer | Chicago Stars Jasmine Casarez | Chivas

¿Cómo quedó México en la Jornada 1 de la eliminatoria femenil de la Concacaf?

México Femenil arrancó su camino rumbo al Mundial Brasil 2027 con una victoria 14-0 sobre San Vicente y las Granadinas