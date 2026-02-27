La Selección Mexicana Femenil visitará a Santa Lucia en la segunda fecha de la eliminatoria de la Concacaf W, este lunes 2 de marzo de 2026. Transmiten ESPN y Disney+ a las 13:00 horas.

La cancha del Daren Sammy Cricket Ground de Santa Lucía, será la cancha en la que México femenil encare su segundo partido eliminatoria rumbo al Mundial 2027.

  • Partido: Santa Lucia vs México
  • Fecha: Lunes 2 de marzo de 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Fase: Eliminatoria de la Concacaf
  • Sede: Daren Sammy Cricket Ground
  • Transmisión: ESPN y Disney+
El camino de la Selección Mexicana Femenil rumbo al Mundial 2027 y Juegos Olímpicos 2028
El camino de la Selección Mexicana Femenil rumbo al Mundial 2027 y Juegos Olímpicos 2028 (Jafet Moz / Mexsport)

Santa Lucia vs México: ¿Cuándo ver el partido eliminatorio del Tri Femenil?

El lunes 2 de marzo México Femenil visita a la selección de Santa Lucia en las eliminatorias de la Concacaf, rumbo al Mundial 2027.

Santa Lucia vs México: ¿Dónde ver el partido eliminatorio del Tri Femenil?

Las plataformas ESPN y Disney+ transmitirán el partido Santa Lucia vs México en las eliminatorias femeniles para el Mundial 2027.

  • Partido: Santa Lucia vs México
  • Fecha: Lunes 2 de marzo de 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Fase: Eliminatoria de la Concacaf
  • Sede: Daren Sammy Cricket Ground
  • Transmisión: ESPN y Disney+
México Femenil vs Uruguay
México Femenil vs Uruguay (Jafet Moz / Mexsport)

Convocatoria de la Selección Mexicana Femenil para enfrentar a Santa Lucía

Un total de 23 jugadoras fueron convocadas por el DT de México, Pedro López, para el partido ante Santa Lucia.

  1. Itzel Velasco | América
  2. Greta Espinoza | Tigres
  3. Kimberly Rodríguez | América
  4. Alexia Delgado | Tigres
  5. Scarlett Camberos | América
  6. Diana Ordóñez | Tigres
  7. Kiana Palacios | América
  8. Diana García | Rayadas
  9. Montserrat Saldívar | América
  10. Fátima Servín | Rayadas
  11. Ivonne Gutiérrez | Cruz Azul
  12. Alice Soto | Rayadas
  13. Esthefanny Barreras | Pachuca
  14. Reyna Reyes | Portland Thorns
  15. Kenti Robles | Pachuca
  16. Jacqueline Ovalle | Orlando Pride
  17. Karla Nieto | Pachuca
  18. Rebeca Bernal | Washington Spirit
  19. Charlyn Corral | Pachuca
  20. Nicolette Hernández | Boston Legacy
  21. Blanca Félix | Chivas
  22. Aaliyah Farmer | Chicago Stars
  23. Jasmine Casarez | Chivas

¿Cómo quedó México en la Jornada 1 de la eliminatoria femenil de la Concacaf?

México Femenil arrancó su camino rumbo al Mundial Brasil 2027 con una victoria 14-0 sobre San Vicente y las Granadinas

  • Charlyn Corral lideró la ofensiva con 7 goles, destacando su precisión y capacidad de definición.
  • Jacqueline Ovalle aportó 3 goles, mientras que Scarlett Camberos, Alice Soto, Montserrat Saldívar y María Sánchez también se hicieron presentes en el marcador.
  • México registró una de las mayores goleadas en la historia de la Selección Nacional Femenil en partidos oficiales.