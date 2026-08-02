San Luis vs Toluca: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA.

San Luis vs Toluca continúan la Jornada 1 de la Liga MX Femenil, y el pronóstico es 1-4 a favor de las Diablas Rojas. Conoce las posibles alineaciones del partido del domingo 2 de agosto.
San Luis vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA
San Luis 1-4 Toluca es el pronóstico de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: San Luis 1-4 Toluca.
San Luis vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs Toluca en el torneo de Apertura 2026.
San Luis
- Portera: Valeria Zárate
- Defensas: Karen Cano, Aurora Suárez, Frida Vargas y Citlali Hernández
- Mediocampistas: Viridiana López, Silvana González y Sandra Arévalo
- Delanteras: Farlyn Caicedo, Enyerliannys Higuera y Amina Bello
Toluca
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Yaneisy Rodríguez, Abby Erceg, Victoria López y Liliana Fernández
- Mediocampistas: Casandra Cuevas, Deneisha Blackwood, Brenda Díaz y Faustine Robert
- Delanteras: Diana Guatemala y Sofia Jakobsson
San Luis vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA
San Luis vs Toluca serán las escuadras encargadas de continuar la actividad en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 2 de agosto a las 17 horas por ESPN y Youtube.
- Partido: San Luis vs Toluca
- Fase: Jornada 1 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN y Youtube