San Luis vs Toluca continúan la Jornada 1 de la Liga MX Femenil, y el pronóstico es 1-4 a favor de las Diablas Rojas. Conoce las posibles alineaciones del partido del domingo 2 de agosto.

San Luis vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA

San Luis 1-4 Toluca es el pronóstico de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: San Luis 1-4 Toluca.

San Luis vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs Toluca en el torneo de Apertura 2026.

San Luis

Portera: Valeria Zárate

Defensas: Karen Cano, Aurora Suárez, Frida Vargas y Citlali Hernández

Mediocampistas: Viridiana López, Silvana González y Sandra Arévalo

Delanteras: Farlyn Caicedo, Enyerliannys Higuera y Amina Bello

Toluca

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Yaneisy Rodríguez, Abby Erceg, Victoria López y Liliana Fernández

Mediocampistas: Casandra Cuevas, Deneisha Blackwood, Brenda Díaz y Faustine Robert

Delanteras: Diana Guatemala y Sofia Jakobsson

San Luis vs Toluca: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA. (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

San Luis vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA

San Luis vs Toluca serán las escuadras encargadas de continuar la actividad en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 2 de agosto a las 17 horas por ESPN y Youtube.