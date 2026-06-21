La Selección de Egipto se juega gran parte de sus aspiraciones en el Mundial de 2026 cuando enfrente a Nueva Zelanda en un duelo decisivo de la fase de grupos.

Ambas selecciones llegan al compromiso con un punto, por lo que una victoria de Egipto podría marcar la diferencia en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Mohamed Salah podría hacer la diferencia en el Egipto vs Nueva Zelanda

Todas las miradas estarán puestas en Mohamed Salah, capitán y máxima figura de los Faraones, pues continúa siendo el principal referente ofensivo de su país y la esperanza de millones de aficionados egipcios que sueñan con ver a su selección superar la fase de grupos por primera vez desde Italia 1990.

Egipto ha mostrado momentos de buen futbol en el torneo, pero todavía no ha conseguido una victoria que le permita tomar ventaja en la clasificación, por ello, el encuentro ante Nueva Zelanda adquiere tintes de final adelantada para ambos equipos.

Salah lidera a Egipto en un partido de vida o muerte contra Nueva Zelanda. (Lindsey Wasson / AP Photo/Lindsey Wasson)

Del otro lado, los neozelandeses buscarán aprovechar su disciplina táctica y fortaleza física para sorprender a uno de los favoritos del grupo.

¿Cuándo jugará Egipto vs Nueva Zelanda?

Egipto disputará su segundo partido del Grupo G ante Nueva Zelanda con el objetivo de sumar sus primeros 3 puntos.

El juego entre Egipto y Nueva Zelanda será a las 19 horas, tiempo del centro de México, este 21 de junio de 2026.