Ronda Rousey vs Gina Carano se enfrentaron en un combate histórico en el Intuit Dome de Inglewood, en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, el cuál terminó con victoria para Rousey.

Ronda Rousey y Gina Carano fueron iconos en las MMA, Carano fue de las primeras mujeres en ser el rostro de las artes marciales mixtas, mientras que Rousey dejó un gran legado al ser la que más defensas tuvo del título del peso pluma en la UFC.

Ronda Rousey vs Gina Carano: así fue el combate histórico de MMA

En el combate Ronda Rousey vs Gina Carano de las artes marciales mixtas, la originaria de Riverside, California, Rousey, salió victoriosa ante Carano en el Intuit Dome de Inglewood, en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Ronda Rousey ganó a los pocos segundos de haber iniciado el combate contra Gina Carano y fue por la vía de rendición, algo que no pudo aguantar, por lo que terminó perdiendo el combate histórico.

Ronda Rousey se impone a Gina Carano en una pelea histórica de MMA. (Jae C. Hong / AP Photo/Jae C. Hong)

Ronda Rousey y Gina Carano dejaron un legado en las MMA

Ronda Rousey dejó un récord de 14 peleas, 12 victorias y dos derrotas en las MMA. Volvió al combate contra Gina Carano tras retirarse en el 2022 tras una última pelea ante Amanda Nunes, donde se disputaba el título de la división en el peso gallo de la UFC.

En tanto, Gina Carano no peleaba en un combate de MMA desde el año 2009 cuando perdió por nocaut ante Cris Cyborg, dejando un récord de 7-1.