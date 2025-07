La Liga MX ha visto pasar por sus canchas a una infinidad de leyendas del futbol mundial, uno de los fichajes más mediáticos fue el de Ronaldinho que fichó con Querétaro pero pudo haberlo hecho con el América.

Antes de que Ronaldinho llegará al futbol mexicano, el astro brasileño fue ofrecido a Ricardo Peláez, entonces presidente deportivo del América pero éste lo rechazó y no se arrepiente de dicha decisión.

El astro brasileño llegó en 2014 a la Liga MX y aunque puso en el mapa al Querétaro a nivel internacional, hubo quienes no vieron bien su llegada al equipo emplumado.

Ronaldinho ha sido una de las contrataciones bomba de la Liga MX, nadie se imaginaba que un jugador considerado en algún momento como el mejor del mundo llegará al futbol mexicano y que lo hiciera con el Querétaro.

Lo pensado tal vez era que llegará a un equipo más mediático y una reciente declaración de Ricardo Peláez reveló que el brasileño pudo haber sido jugador del América pero él lo descartó y tiempo después llegó con los Gallos Blancos.

“Como directivo del América me ofrecieron a Ronaldinho pero me tardé una milésima de segundo en decir ‘no, gracias’, después lo trajo Querétaro y me dijo Vucetich ‘no sabes lo que era, no quería entrenar y nada de nada, se quería ir a su casa’. Hizo buenos partidos pero de ahí a que fuera exitoso, no" explicó el ahora analista de tv en el programa de Futbol Picante.

¿Cómo le fue a Ronaldinho en la Liga MX?

Ronaldinho llegó como refuerzo del Querétaro para la temporada 2014-15, en donde jugó 30 partidos, sumando ocho goles y siete asistencias en el equipo queretano.

El brasileño fue pieza clave para que Gallos se instalará en su primera Final de Liga en el Clausura 2015, la cual perdió ante Santos por marcador global de 3-5.

Ronaldinho llegó como jugador libre, por lo que Gallos sólo pagó su salario durante su estancia en Querétaro.