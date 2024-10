Chicharito Hernández alzó la voz en sus redes sociales sobre todos las pedradas que le ha arrojado la prensa sobre que es un “rompe vestidores”, “mamón”, y que no se lleva bien con nadie en Chivas.

Ante esta situación, Ricardo Peláez decidió hablar sobre los dichos del Chicharito Hernández, y afirmó que el jugador “está perdido”, y que lo único que debe hacer es jugar al futbol y se quede callado.

El exdirectivo de Chivas se expresó de muy mala manera sobre el jugador por su ausencia en la cancha, y sobre los dichos que dijo en redes sociales, mismos que le pegaron totalmente a la prensa.

“Acuérdense que la prensa siempre tiene la razón, que no me llevo con nadie de Chivas, que soy grillero, que rompo vestidores, soy odioso, mamón, soy un asco, no quiero contradecir a la prensa”, dijo el Chicharito Hernández en un tono elevado.

Ricardo Peláez destroza al Chicharito Hernández por sus dichos en redes sociales

Chicharito Hernández decidió abrir la boca y hablar, en un tono altisonante, sobre todos los ataques que ha recibido de la prensa, a la que acusó de querer vender de todo, y casi casi, de inventar todos los malos rumores de su estancia en Chivas.

“Yo sigo disfrutando, creciendo, las cosas van a mejorar futbolísticamente, aunque me retire hoy, nadie va a quitar mis estadísticas, no estoy en contra de la prensa, ellos no me conocen, necesitan vender polémica”, afirmó el Chicharito Hernández.

Los dichos del Chicharito Hernández no cayeron nada bien en Ricardo Peláez, quien decidió destrozar sus argumentos diciéndole que solo se ponga a jugar, que se recupere, y que haga goles.

“Lamentable, repugnante… Hay que saber cuándo hablar y cuándo no… (Ahora) Es cuando más lo necesitan y es cuando no está y para eso lo trajeron. Que se dedique a las redes sociales, él es futbolista y yo lo admiro por lo que hizo en la cancha y hoy lo veo fuera de sí en un momento clave, mejor cállate la boca, me parece lamentable como se expresa”

Chicharito Hernández asegura que Chivas llegó a una semifinal sin que él estuviera al cien

Chicharito Hernández afirmó que las cosas van a mejorar futbolísticamente para él, pero afirmó que Chivas llegó a una Semifinal en su primer torneo y sin que él estuviera al cien por ciento.

“No es el fin de mi carrera, no estoy en mi mejor momento, pero grupalmente estamos creciendo, llegamos a una semifinal sin que yo estuviera al cien, las cosas van a mejorar para mí”: Chicharito Hernández.