El mercado invernal podría traer para Cruz Azul una salida inesperada. Y es que aparte de la inminente baja de Mateusz Bogusz a Houston Dynamo, desde Argentina, River Plate habría volteado a ver a uno de los elementos más talentosos del plantel celeste e incluso, ya tendrían iniciadas las pláticas para tratar de hacerse con sus servicios.

Y es que en Argentina, en Splendid AM 990, aseguraron que River Plate habría entrado en gestiones para llevar a préstamo a uno de los jugadores de Cruz Azul. El periodista Leo Uranga tiró el nombre del futbolista, así como las intenciones que el Millonario tiene de sumarlo sus filas en un mercado donde han intentado fortalecer su plantilla en todas las líneas.

River Plate iría por Luka Romero este mercado

El jugador de Cruz Azul que River Plate tendria en la mira es Luka Romero, quien también tiene la nacionalidad argentina, vistió la Albiceleste en categorías juveniles e incluso, revelaron que en su momento también lo quiso Boca Juniors, pero al no tener una opción de compra, no aceptó la cesión.

“River Plate lo quiere a préstamo por un año, las negociaciones están activadas. El jugador es Luka Romero, jugador de Cruz Azul que obviamente pasó por el futbol español. Es joven. Recordabamos cuando en su momento Boca lo quiso traer, pero no le ponían la opción de compra y por eso no se hizo la operación”, expresaron en el programa de radio argentino.

💣💣💣 BOMBAZO: ¿LUKA ROMERO puede ponerse la camiseta de RIVER?



➡️ 990 Sport, en vivo hasta las 17 horas por @splendidam990 @LeoUrangaok pic.twitter.com/9ZfrCdhDdI — Splendid AM 990 (@splendidam990) January 14, 2026

El papel de Luka Romero en Cruz Azul

Si bien, Luka Romero es un jugador que usualmente tiene minutos en Cruz Azul, no se puede considerar como un titular indiscutible para Nicolás Larcamón. Muestra de ello es que el torneo anterior participó en 18 partidos del Apertura 2025, pero solamente en la mitad de ellos pudo hacerlo como titular.

Esa misma tendencia se ha mantenido en el inicio del Clausura 2026, toda vez que en los dos primeros partidos de Cruz Azul, Luka Romero fue titular en uno y suplente en otro, lo que deja entrever que Nicolás Larcamón lo tiene considerado, pero no al grado de ser uno de sus hombres fuertes.