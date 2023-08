Ricardo Peláez en su programa “Futbol de cabeza” tuvo como invitado a David Faitelson, ambos recordaron aquellas peleas que han tenido desde que vistió la camiseta del Club Chivas, hasta aquella discusión icónica que nos regalaron en TV.

Ricardo Peláez y David Faitelson son dos viejos conocidos, que a lo largo de su carrera han protagonizado varias peleas y en el programa “Futbol de cabeza” recordaron estas anécdotas, desde su paso por el Club Chivas, hasta la discusión en TV en vivo.

Y es que, la rivalidad entre Peláez y Faitelson ya tiene sus años, pues desde que Ricardo vistió la camiseta del Club Chivas, el comunicador de Espn lo atacaba con sus polémicos comentarios.

Con justa razón, Peláez se sentía agredido y cuando Faitelson intentó hacerle una entrevista, Ricardo lo encaró y le dijo que no, pues sentía que el comunicador tenía algo personal contra su persona.

Esta razón fue explicada por David Faitelson, quien señaló que tanto él como la prensa se sintieron enojados y apuñalados después de vestir la camiseta del Club América y ser la imagen de Televisa para después ir a jugar al odiado rival.

“Tú eras la imagen del América y de Televisa, el hecho de que tú fueras al Guadalajara era para nosotros insurpar la historia de Chivas, estabamos realmente encabronados, enojados, decíamos como llega ese muchacho de Televisa, viene del America es imposible” indicó Faitelson.

A partir de esta situación es que comienza la rivalidad entre el exjugador y el periodista y por ahora lucen como buenos amigos a pesar de las diferencias que han tenido.

¿Porqué le dijo estúpido Ricardo Pelaéz a David Faitelson?

Otra de las cosas que recordaron, fue aquella discusión que tuvieron cuando trabajaron juntos en TV, donde Ricardo Peláez le llamó estúpido a David Faitelson.

Y esque cuando ambos pesonajes coicidieron en TV con ESPN, se vivió una calurosa discusión, después de David Faitelson dijera que Miguel Herrera regresaría al Club América si se iba Ricardo Peláez, por lo que exjugador de manera inmediata le dijo “eres un esúpido”.

“Miguel Herrera quiere volver al América, pero sin Ricardo Peláez, eso te hizo estallar, después también entró la actuación mía, te dije aquí no estás en Televisa, yo sólo escuchaba la risa de los compañeros, la verdad no me molestó que me dijeras estúpido, es algo que no va cambiar mi persona ni me va hacer mal” dijo el comunicador.

Por su parte Peláez destacó que despúes de la discusión, fueron a corte comercial, y fuera del aire platicaron y al final del programa se dieron la mano y al otro día como si nada.

Ricaro Peláez renució a Cruz Azul en TV en vivo

Ricardo Peláez tiene grandes anécdotas que contar, otras de la que han marcado su etapa como directivo fue cuando renunció a Cruz Azul en TV en vivo.

Todo sucedió cuando Víctor Garces fue invitado al programa de futbol picante, donde habló un sin de mentiras sobre Ricardo Peláez, quien estaba viendo el porgrama y al esuchar las palabras del exdirectivo de la máquina, decidió marcarle David Faitelson y renunciar a Cruz Azul en TV en vivo.

“Empieza el programa y lo empiezo escuhar y veo la sarta de mentiras que estaba diciendo, entonces le escribo a David y le digo marcame, llega la llamada y es ahí donde renuncio a Cruz Azul, fue un momento durisimo” dijo Peláez.

Y esque Garces insinuó que Ricardo maneja el dinero de Cruz Azul dando a entender que robaba en el equipo, cosa que a Peláez no le gustó y decidió renunciar en aquel momento sin pensarla dos veces.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok