Maxi Rodríguez recordó uno de los capítulos más obscuros en la historia de la Selección Mexicana, a través del gol que marcó en el Mundial de 2006 y que dejó fuera al Tri de Ricardo La Volpe.

Pero también, Maxi Rodríguez se dio el tiempo de rememorar la reacción que provocó su tanto en Ricardo La Volpe, entrenador de la Selección Mexicana en aquél entonces.

“La Fiera” habló en exclusiva para TyC Sports, de la vez en la que Ricardo La Volpe “insultó” a su mamá por haber convertido una de las mejores anotaciones en la historia de los Mundiales.

“La Volpe iba a cenar a una parrilla y estaba mi vieja. Uno de los mozos le dice: ‘¿Sabe quién es la señora que esta ahí? La mamá de Maxi Rodríguez’”, contó el ex futbolista de la Selección Argentina.

“Se levantó y le dijo: ‘Usted no tiene nada qué ver, pero su hijo es un hijo de puta ’. Mi vieja se reía. No me lo pude cruzar, pero seguro algún insulto me voy a llevar. Pero son las cosas del fútbol”, cerró la anécdota.

Maxi Rodríguez cuenta cada detalle del gol que dejó fuera a Ricardo La Volpe y México del Mundial de 2006

Maxi Rodríguez puede presumir tener uno de los goles más impresionantes en la historia de la Selección Argentina, mismo que marcó en los octavos de final del Mundial de 2006 ante la Selección Mexicana de Ricardo La Volpe.

El legendario mediocampista de 42 años de edad contó cada detalle de aquella fantástica anotación en entrevista para TyC Sports.

“Tenía pensado controlar para patear de derecha o tirar un centro. Pero cuando veo que se mete uno de México, ahí inclino el cuerpo para pararla de pecho. Y cuando la agarro, la agarro de una manera impresionante”, explicó “La Fiera.”

“Después de ahí, con Atlético de Madrid nos fuimos de pretemporada a México. Le dije a la gente del Atlético que no vayamos ahí, porque pensé que la iba a pasar mal”, sentenció Maxi.

Maxi Rodríguez: Estadísticas como futbolista profesional

Partidos jugados: 614 en clubes y 57 con selección

Goles anotados: 176 en clubes y 16 con selección

Asistencias: 52 en clubes y 6 con selección

1x título de Premier League

1x título de Primera División Argentina

2x títulos de Primera División Uruguay

1x título de Supercopa de Uruguay

