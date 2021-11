Maxi Rodríguez verdugo del Tri en 2006, anuncia su retiro del futbol con emotivo mensaje y a sus 40 años cuelga los botines.

Cuando se habla de Maxi Rodríguez, es casi imposible no pensar en aquel gol que le anotó a la Seleccón de futbol de México en el Mundial de Alemania 2006, que dejó fuera de la justa al combinado nacional.

Sin embargo , el histórico jugador argentino anunció su retiro este viernes mediante un emotivo video donde dejó claro que su tempo en las canchas ya había llegado a su fin.

“Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar o que como jugador de fútbol no queremos que llegue este momento de darle un cierre a la carrera como profesional. Es una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy muy tranquilo, fueron muchos años de carrera, creo que me brindé al máximo y que me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar”.

Maxi Rodríguez con la Selección de futbol de Argentina en Alemania 2006

Uno de los momentos más tristes para el futbol mexicano, fue sin duda la eliminación de la Copa de Futbol Mundial, Alemania 2006.

El marcador iba empatado a un gol, sin embargo en el tiempo extra, Maxi Rodríguez se convirtió en el héroe de la albiceleste pero el villano para el tricolor, pues fue autor del tanto que los dejó fuera de la justa mundialista.

No obstante, anteriormente, Maxi aseguró que fue un golpe de suerte, pues dejó a Oswaldo Sánchez sin posibilidades y el esférico se fue a lo más profundo de la red.

“Cuando la paro de pecho ahí digo que le pego y cuando sale al arco, la empalmo y ya veo el recorrido que se va a meter es impresionante. Creo que si pateo 10 millones de veces más puede terminar en la tribuna, me la puede sacar el portero, pero creo que en el momento que tenía que entrar, entró y eso fue lo lindo”, dijo para ESPN.

Maxi Rodríguez

La trayectoria de Maxi Rodríguez

Maxi Rodríguez comenzó su carrera en las filas del Newell’s. Sin embargo también trazó una sólida en el futol europeo.

Maxi militó en Espanyol, Atlético de Madrid y Liverpool. Tiempo después iniió una nueva aventura en el Peñarol para regresar por última vez a Newell’s y en el equipo que lo vio crecer, decidió colgar los botines.