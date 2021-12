Ricardo La Volpe asegura que el Atlas FC de Diego Cocca no es vistoso previo a la final del Apertura 2021 de Liga MX que los rojinegros jugarán ante el Club León.

Aunque el Atlas FC de Diego Cocca se instaló en la final, instancia a la que los Zorros no llegaban desde 1999, Ricardo La Volpe dijo que el conjunto no es vistoso ni espectacular .

Pero eso sí, el experimentaado DT argentino reconoció en entrevista con Marca que su paisano ha logrado conformar un equipo bastante equilibrado , el cual ha hecho de la defensa su mayor virtud.

“Es un equipo muy equilibrado, quizás no es vistoso. Todo lo que se habló del último partido con Pumas, si hubo o no penal, pero es un equipo equilibrado porque se defiende bien y tiene las armas justas para hacer roble, depende de Furch, de algunas jugadas de desequilibrio de los volantes y la llegada sorpresa de los laterales. No es espectacular, pero es un equipo justo, equilibrado y saben lo que hacen dentro del terreno de juego”

Ricardo La Volpe