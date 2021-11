Ricardo La Volpe salió en defensa de México en un programa argentino, concretamente en el llamado F90 de ESPN, donde también sostuvo un acalorado debate con Óscar Ruggeri.

El entrenador argentino fue el invitado de lujo en el programa argentino, uno de los más vistos por los aficionados al futbol en ese país.

En el show se habló de muchos temas, pero el que más titulares sacó fue el de su paso por Boca Juniors, en el que perdió un título que parecía imposible de perder.

Ricardo La Volpe recordó cuando personas en Boca Juniors se referían a él como “mexicanito” con la intención de molestarlo; sin embargo, esta situación, al contrario, no le molestó.

El ‘Bigotón’ explicó que se considera mexicano debido a que ha vivido en nuestro país más que en su propia Argentina, pero además aseguró que todo lo que tiene él y su familia se lo debe a México.

“Yo escuchaba ‘¿qué dice El Mexicanito?’ Primero que ni me duele que me digan ‘mexicanito’ porque yo llevo más años viviendo en México que en Argentina. Si tus ves que tengo una situación económica u gracias a eso tengo nueve nietos y mis hijas, que económicamente puedan estar bien, es porque fui a México, y le reconozco a México todo. Y lo veo, que los que se quedaron acá (en Argentina) y no se fueron , no están bien económicamente. Entonces cuando a mí me decían ‘mexicanito’ no me ofendían”.

Ricardo La Volpe