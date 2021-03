Un juez decidió revocar el auto de libertad a La Volpe y en su lugar dictar auto de formal prisión por el caso de la podóloga en Chivas

Un juez federal ordenó revocar el auto de libertad a Ricardo Antonio La Volpe, quien ahora se tendrá que presentar ante las autoridades, las cuales determinarán si se iniciará un proceso en contra del entrenador argentino por acoso y hostigamiento sexual en contra de Belén Coronado, quien era podóloga de las Chivas de Guadalajara.

El Juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en el estado de Jalisco ordenó revocar el auto de libertad que La Volpe obtuvo en 2018 al no haber pruebas suficientes para encontrarle culpable y, en su lugar, dictar auto de formal prisión contra el entrenador.

Ricardo La Volpe Mexsport

¿Qué pasará con Ricardo Antonio La Volpe?

Ricardo Antonio La Volpe, ex director técnico de la Selección Mexicana, obtuvo un auto de libertad el 17 de julio de 2018 , bajo el argumento de que no se encontraron prueba suficientes para encontrarle culpable; no obstante, un juez federal decidió revocarlo y en su lugar dictar auto de formal prisión contra el argentino.

El auto de libertad obtenido en 2018 fue revisado por distintas instancias y fue revocado desde diciembre, pero fu hasta este 8 de marzo cuando se confirmó, por lo que La Volpe tendrá que presentarse ante las autoridades.

Ahora La Volpe será presentado ante el Juez Séptimo de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para responder por las acusaciones de Belén Coronado y determine si se le sujeta a proceso.

¿De qué se le acusa a Ricardo La Volpe?

Fue en 2014 cuando Ricardo Antonio La Volpe, entonces entrenador de las Chivas de Guadalajara, fue acusado por la entonces podóloga del equipo, Belén Coronado, de acoso y hostigamiento sexual.

La versión de la parte acusadora es que La Volpe se presentó a la zona de trabajo de la podóloga únicamente con una toalla y le pidió un masaje. El caso no pasó desapercibido en Chivas, equipo que decidió despedirlo tras la acusación.

Desde entonces, el litigio ha permanecido abierto. En 2018 se declaró que no había pruebas para sentenciar a La Volpe; no obstante, el caso toma un nuevo giro con la revocación del auto de libertad.