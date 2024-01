Parece ser que el vestidor en Cruz Azul ya se rompió y todavía ni siquiera ha iniciado el Clausura 2024. Toda vez que Juan Escobar por poco habría llegado a los golpes con Martín Anselmi, el nuevo DT cementero.

Las acciones hostiles entre el jugador Juan Escobar y Martín Anselmi se habrían dado luego del partido entre Cruz Azul y Querétaro, el cual formó parte de la pretemporada celeste rumbo al Clausura 2024.

Recordemos que Martín Anselmi llegó a Cruz Azul con el objetivo de devolver a la institución a los primeros planos de la Liga MX.

En tanto que Juan Escobar milita en el Cruz Azul desde 2019, de modo que fue parte de la consecución de la novena estrella para La Máquina cementera.

¿Cómo habría sido la pelea entre Juan Escobar y Martín Anselmi?

De acuerdo con Carlos Hermosillo, exjugador y leyenda del Cruz Azul, Juan Escobar se molestó con Martín Anselmi debido a que éste no lo incluyó en el equipo titular.

Inclusive, Carlos Hermosillo reporta que Juan Escobar y Martín Anselmi por poco llegan a los golpes luego de tal desencuentro.

“Ya hubo molestias, casi golpes, no llegaron a los golpes, pero hubo molestias entre Escobar y el técnico porque no lo metió a jugar”, dijo Hermosillo en Fox Sports.

Y añadió: “De un jugador con un técnico me parece una falta de respeto del jugador, mira que es un gran jugador Escobar, pero no puede pedir algo que si al técnico no le gusta”.

Juan Escobar sale a desmentir pelea con Martín Anselmi

Horas después de que circulara la versión de una pelea entre Juan Escobar y Martín Anselmi, el propio jugador paraguayo salió a dar la cara en redes sociales.

Fue en Instagram donde Juan Escobar se manifestó de la siguiente manera: “ De dónde sacan informaciones totalmente falsas ”.

De modo que, según el jugador, nada pasó entre él y su director técnico. Cabe señalar que Cruz Azul debutará en el Clausura 2024 enfrentando al Pachuca el próximo 13 de enero.

