Santiago Giménez ilusiona a la afición de Cruz Azul con su posible regreso en el futuro, luego de un mensaje enviado este martes 9 de enero en entrevista.

Santiago Giménez no esconde su amor por Cruz Azul a pesar de estar viviendo un momento inmejorable que lo ha vinculado a los mejores equipos del futbol de Europa para la próxima temporada.

El Bebote aseguró en charla con Fox Sports que sigue siendo un fiel fanático de La Máquina, sin importarle la distancia que los separa y lo que ello implica.

“Sí, a veces sí me quedo despierto, más cuando es después de un partido que sé que no voy a entrenar al día siguiente me desvelo para verlos (partidos de Cruz Azul) y espero que les vaya bien”, explicó.

“Se reforzaron bastante bien y creo que desde antes ya teníamos un plantel bastante completo, y espero que este torneo sea el golpe de autoridad de Cruz Azul de decir: ‘acá estamos’”, finalizó Santi.

🥹🚂 'A VECES SÍ ME QUEDO DESPIERTO PARA VER LOS PARTIDOS DE CRUZ AZUL'



¡Santiago Giménez no olvida a La Máquina! Espera que el CL24 sea el golpe de autoridad para lograr la décima 💙#LUP pic.twitter.com/hqnzXG3SWM — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 9, 2024

Santiago Giménez quiere jugar la Copa América 2024 con Jaime Lozano y la Selección Mexicana

Santiago Giménez quiere jugar la Copa América 2024 con Jaime Lozano y la Selección Mexicana, por lo que hará todo lo posible para ser tomado en cuenta por el técnico mexicano.

Luego del brutal momento que vive en Europa con el Feyenoord, el joven delantero de 22 años de edad y ex de Cruz Azul se trazó como objetivo llegar a la Copa América 2024 con la Selección Mexicana.

“Me ilusiona bastante jugar la Copa América, sé que tenemos equipo para competir de la mejor manera y obviamente uno siempre ha visto los partidos en la tele y hoy toca ser parte”, comentó El Bebote.

Cabe recordar que Santi Giménez se vistió de héroe en la última disputa por un título con el Tri, cuando marcó el gol en Copa Oro que le terminó dando la victoria a la oncena azteca.

Santiago Giménez. (Ashley Landis / AP)

Santiago Giménez: ¿Cuándo juega otra vez con el Feyenoord?

Santiago Giménez y el Feyenoord consiguieron su pase a los octavos de final de la Copa de Países Bajos, tras haber vencido 2-1 al Utrecht.

La Legión y el futbolista de 22 años de edad esperan rival para verse las caras el próximo miércoles 24 de enero a las 13.00 hrs.

