Real Madrid vs Girona juegan el vienes 10 de abril en la Jornada 31 de LaLiga. Pronóstico 3-1 a favor de los Merengues en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Real Madrid vs Girona: Pronóstico del partido de LaLiga

Real Madrid vs Girona: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Girona, que se jugará en la Jornada 31 de LaLiga.

Real Madrid

  • Portero: Andriy Lunin
  • Defensas: Alexander-Arnold, Rüdiger, Mendy, Huijsen
  • Mediocampistas: Valverde, Tchouaméni, Güler, Díaz, Pitarch
  • Delantero: Vinícius Jr.

Girona

  • Portero: Paulo Gazzaniga
  • Defensas; Martínez Arnau, Vitor Reis, Daley Blind y Moreno
  • Mediocampistas: Viktor Tsygankov, Fran Beltrán, Witsel, Iván Martín y Ounahi
  • Delantero: Vanat.

Real Madrid vs Girona: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 31 de LaLiga

La Jornada 31 de LaLiga enfrenta al Real Madrid vs Girona este sábado 11 de abril a partir de las 13 horas. Transmite SKY Sports.

  • Partido: Real Madrid vs Girona
  • Fecha: vienes 10 de abril de 2026
  • Fase: Jornada 31
  • Torneo: LaLiga
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Santiago Bernabéu
  • Transmisión: SKY Sports
Real Madrid vs Elche: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de LaLiga.
Real Madrid vs Elche: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de LaLiga. (Manu Fernandez / AP)

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 31 de LaLiga?

Real Madrid llega al partido de la Jornada 31 de LaLiga ante Girona obligado a ganar para mantenerse en la pelea por el título.

Dos derrotas seguidas, en LaLiga ante Mallorca, y en la Champions League frente a Bayern Múnich, tienen a los merengues contra la pared.