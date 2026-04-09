Real Madrid vs Girona juegan el vienes 10 de abril en la Jornada 31 de LaLiga. Pronóstico 3-1 a favor de los Merengues en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu. Conoce las posibles alineaciones del partido.
El pronóstico del partido Real Madrid vs Girona es victoria para los merengues por marcador 3-1 en la Jornada 31 de la LaLiga.
Real Madrid
- Portero: Andriy Lunin
- Defensas: Alexander-Arnold, Rüdiger, Mendy, Huijsen
- Mediocampistas: Valverde, Tchouaméni, Güler, Díaz, Pitarch
- Delantero: Vinícius Jr.
Girona
- Portero: Paulo Gazzaniga
- Defensas; Martínez Arnau, Vitor Reis, Daley Blind y Moreno
- Mediocampistas: Viktor Tsygankov, Fran Beltrán, Witsel, Iván Martín y Ounahi
- Delantero: Vanat.
Real Madrid vs Girona: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 31 de LaLiga
La Jornada 31 de LaLiga enfrenta al Real Madrid vs Girona este sábado 11 de abril a partir de las 13 horas. Transmite SKY Sports.
- Fecha: vienes 10 de abril de 2026
- Fase: Jornada 31
- Torneo: LaLiga
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 31 de LaLiga?
Real Madrid llega al partido de la Jornada 31 de LaLiga ante Girona obligado a ganar para mantenerse en la pelea por el título.
Dos derrotas seguidas, en LaLiga ante Mallorca, y en la Champions League frente a Bayern Múnich, tienen a los merengues contra la pared.